Výstupní klauzule? Naštěstí je Ngadeu poslední, koho se týká, ulevil si Trpišovský

před 57 minutami

Fotbalová Slavia Praha po odchodu Simona Deliho věří, že udrží aspoň druhého afrického stopera Michaela Ngadeua a nabízí mu prodloužení smlouvy.

Ngadeu má ve smlouvě se Slavií výstupní klauzuli stejně jako Deli, který ve středu přestoupil do belgických Brugg. Vedení českého mistra dělá vše pro to, aby druhý z pilířů obrany v týmu zůstal. Osmadvacetiletému Kamerunci nabízí prodloužení kontraktu, který vyprší za rok.

"Probíhají jednání, my samozřejmě chceme, aby zůstal. Pan (předseda představenstva Jaroslav) Tvrdík a všichni v klubu pro to dělají maximum. Moc si to přejeme, je to pro nás strašně důležité," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Po africkém šampionátu má Michael ještě 14 dní volno. Je doma v Kamerunu. Od vedení má návrhy, aby setrval včetně nového kontraktu. Případně prodloužení smlouvy bez výstupní doložky, nebo aby aspoň jako u (záložníka) Tomáše Součka nebyla aktivní teď v létě. V tuhle chvíli je to o Michaelově rozhodnutí," dodal Trpišovský.

Věří, že Ngadeu se rozhodne zůstat a zabojovat se Slavií v závěrečném 4. předkole o základní skupinu Ligy mistrů. "Tím, že jednání probíhají, myslím, že se k tomu zatím staví pro nás dobře. Kdyby se k tomu stavěl negativně, tak už se o tom ani nebavíme. Velkou roli u něj hraje sportovní výzva, myslím, že hodně touží po Lize mistrů. Ví, že jsme dva zápasy od toho. Navíc má vztah ke klubu," řekl Trpišovský.

"Ale samozřejmě to bude o případné nabídce. Simon měl dvě věci, na které nereflektoval, a pak přišlo něco jiného. To samé u Michaela. Můžeme se tu o něčem bavit a za tři dny může přijít úplně jiný klub. To je největší problém těch výstupních klauzulí. Jsme šťastní, že je to poslední hráč, kterého se to týká. To byl prozíravý tah od vedení, že během roku vymizely ze smluv výstupní klauzule," doplnil Trpišovský.

Pražané se poohlížejí po případné náhradě. "Nějaká jména tam jsou, věděli jsme o tom už půl roku dopředu, hráče jsme skautovali. Ale nahradit Simona a případně Michaela by bylo hrozně složité," prohlásil Trpišovský.

"Z české ligy naše nároky splňují tak dva hráči. Pro náš herní způsob je nejnáročnější post brankáře a stopera. Myslet si, že vytáhneme nějakého králíka z klobouku a za měsíc bude hrát jako oni, to je sci-fi. I kdyby hráč přišel, musel by si nejprve zvykat. Ale já věřím, že Michael zůstane a tohle vůbec nebudeme muset řešit," dodal Trpišovský.

Obhájit double bude ještě těžší

Jeho svěřenci vstoupí do nové sezony s jasným cílem obhájit double - znovu vyhrát první ligu i domácí pohár. Podle trenéra ale budou mít těžší roli, neboť tentokrát už se od nich úspěch jednoznačně očekává a každý soupeř se na ně bude chtít vytáhnout.

"Cíle máme ty nejvyšší možné, ty jsou jasné. Získali jsme trofeje a ty samozřejmě chceme obhájit. To by bylo to nejhezčí," řekl Trpišovský, jehož tým na jaře získal pro Slavii po 77 letech double.

Na rozdíl od minulého roku jsou tentokrát červenobílí před startem sezony jasným favoritem na titul. "Jeden úhel pohledu je, že obhájit je vždy těžší. Druhý úhel pak je, že si lidi na něco zvykli. Dřívější domácí vítězství 1:0 nebo 2:0, kterého si všichni vážili, už teď můžou brát jako samozřejmost. Ale ve fotbale není nic samozřejmé. My musíme pracovat stejně a dělat vše pro to, abychom byli stejně úspěšní," uvedl Trpišovský.

"Zápasy budou po minulé sezoně ještě náročnější, protože každý se nás bude chtít vytáhnout. To je samozřejmé. Vidíte to i z toho, co říkají soupeři. Když proti nám jdou hrát, berou to jako svátek, užít si to, můžou jen překvapit. Ta role jim vyhovuje. Musíme se připravit tak, abychom tyhle věci nevnímali, nesmí nás to ovlivnit," doplnil.

Pražané mají náročný úvod sezony, neboť kvůli koncertům na stadionu v Edenu a rekonstrukci trávníku budou hrát první dva ligové zápasy venku. "Pro nás je v tuhle chvíli nejdůležitější start, od toho se to bude odvíjet. Bylo hodně změn, někteří důležití hráči odešli, noví přišli. Příprava byla krátká, navíc hrajeme první dva zápasy venku. Musíme se soustředit na to, abychom dobře odstartovali," řekl Trpišovský.

Slavii v létě opustil kromě Deliho i Miroslav Stoch, v součtu s asistencemi nejproduktivnější hráč minulé ligové sezony. Naopak přišli obránci David Hovorka s Tomášem Holešem, po hostování v Bohemians 1905 útočník Júsuf Hilál a na konci přípravy bývalý sparťanský záložník Nicolae Stanciu.

"Máme i další cíle - zabudovat nové hráče, udržet atraktivitu hry, protože lidi si na něco zvykli. Takže minimálně to udržet a pokusit se to ještě zlepšit. Cílů je hodně," podotkl Trpišovský.

Za největší soupeře jako tradičně považuje Plzeň se Spartou. "Kdybych měl odhadovat, tak tahle trojka skončí na prvních třech místech. Oba týmy budou mít velkou motivaci se po minulé sezoně zlepšit, možná na ně bude menší očekávání. Oba jsou to velké kluby s velkými hráči, v minulosti to dokázaly. Oba to budou stejně silní soupeři," mínil Trpišovský.

Na konci léta čeká jeho tým závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů a boj o základní skupinu, kde Slavia hrála jen v roce 2007. "Je to takový velký sen klubu. Letos jsme o předkolo blíž než vloni, je to v podstatě dvojzápas. Bude hodně záležet na losu. Ale v minulé sezoně jsme si ukázali, že můžeme potrápit kohokoliv. Hodně si na to věříme. Ale ještě před sebou máme start ligy a ten je stejně důležitý. To si musíme všichni v klubu uvědomit," dodal trenér.