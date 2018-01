Slavia získala talentovaného kanonýra z Bosny Rondiče

před 3 hodinami

Fotbalisté pražské Slavie získali v krátké době už druhého zahraničního talentovaného hráče. Po slovenském brankáři Martinu Vantrubovi z Trnavy český mistr angažoval osmnáctiletého bosenského ofenzivního záložníka Imada Rondiče a podepsal s ním smlouvu do června 2021. Bosenský reprezentant do 19 let dosud hrál za FK Sarajevo a za podzim dal 16 gólů, což z něj udělalo nejlepšího střelce juniorské ligy. K tomu navíc přidal sedm asistencí. Usilovaly o něj i kluby z Belgie a Rakouska, Rondič se ale rozhodl pro Slavii. "Jsem šťastný, že jsem podepsal první profesionální smlouvu s největším českým klubem, uvedl Rondič pro klix.ba

autor: ČTK | před 3 hodinami

Související

Hlavní zprávy