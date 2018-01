Fotbalová Slavia už nepočítá s Altintopem, Rotaněm a Šventem

před 1 hodinou

Fotbalová Slavia Praha už nepočítá s trojicí zahraničních hráčů Halilem Altintopem, Ruslanem Rotaněm a Dušanem Šventem. Ani jeden z nich nezahájí s úřadujícím mistrem zimní přípravu a všichni tři mají svolení hledat si nové angažmá.

Praha - Altintop s Rotaněm přišli do Slavie v létě spolu s další zvučnou zahraniční akvizicí Dannym, vysoká očekávání ale nenaplnili. Pětatřicetiletý turecký záložník Altintop bojoval s tréninkovým mankem a do sestavy Pražanů se neprosadil. V lize nastoupil jen osmkrát s bilancí jediného gólu a do evropských pohárů vůbec nezasáhl.

Více se čekalo i od šestatřicetiletého ukrajinského reprezentanta Rotaně. Střední záložník zasáhl i vinou zdravotních problémů pouze do sedmi ligových zápasů, na rozdíl do Altintopa však hrál poháry.

Nový trenér Slavie Jindřich Trpišovský se sportovním ředitelem Janem Nezmarem už nepočítají ani se Slovákem Šventem. Dvaatřicetiletý bývalý reprezentant byl od začátku září zraněný a od té doby neodehrál na podzim ani minutu.

"Všichni tři hráči mají svolení hledat si angažmá a jedná se o jejich konci v klubu," uvedl pro klubové internetové stránky tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Přípravu s Pražany naopak zahájí Ruslan Mingazov, který se vrací z hostování, a čtveřice mladíků. Šanci trénovat s A-týmem dostali Pavel Bucha, Václav Pardubský, Vojtěch Mareš a Jan Vejvar. Na soustředění ve Španělsku by pak měl tým doplnit Jakub Markovič.