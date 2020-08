Hostující hráči mohou nastupovat proti Slavii, týká se to i sexteta z Liberce

Opozice považuje stavební zákon za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle ní neurychlí. Vláda by měla zákon vrátit do meziresortního připomínkového řízení. Na pondělní tiskové konferenci to řekli zástupci opozičních stran. Ministerstvo pro místní rozvoj, které za přípravu zákona odpovídá, takový krok zásadně odmítá.

"Každý zákon, se kterým přicházíme, má mít jednoduchou ambici. Lidem v této zemi pomoci a přinést jim něco zásadně pozitivního pro jejich život. To, s čím vláda přichází, je pravý opak. Města a obce by měly přijít o řadu svých kompetencí a o ten komfort, který je v těch termínech, ale že mají úřad dostatečně blízko. Vláda jde opačným směrem, uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj vytváří obrovský úřad, přichází se spoustou nových úředníků, se systémem, kterému občané nebudou jednoduše rozumět.