Fotbalová liga živě: Základní část vrcholí, derby se hraje v Praze i na severu
Sledujte souhrnný online přenos z posledního kola základní části fotbalové Chance Ligy.
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Pro zvířata je lepší jaderná havárie než přítomnost lidí. Co se ukázalo za 40 let od Černobylu?
Jaderná katastrofa nemusí být pro přírodu úplnou pohromou. Jak ukazuje příklad černobylské havárie, od níž letos uběhne právě 40 let, následný odchod lidí ze zasažené oblasti může místním zvířatům naopak velmi prospět. Podobně na tom je příroda i v dalších oblastech, které lidé museli nuceně opustit.
Osmnáctka na MS znovu překvapila. Tentokrát ale nepříjemně
Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa ve skupině B v Bratislavě Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji poprvé prohráli a promarnili šanci zajistit si s předstihem postup do čtvrtfinále play off. Němci po dvou porážkách dosáhli na první body.
ŽIVĚ Íránci potvrdili zadržení další lodě, letiště v Teheránu obnovilo komerční lety
Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.
Americký syn české hvězdy neměl nárok. Menšík ho vyřídil za 67 minut
Tenista Jakub Menšík vstoupil do antukového turnaje Masters v Madridu ve druhém kole hladkou výhrou 6:3, 6:4 nad Američanem Martinem Dammem.