Fotbalová Jihlava má nového trenéra. Z bryndy ji má vytáhnout Svědík

před 2 hodinami

Martin Svědík nahradí v Jihlavě odvolaného Ivana Kopeckého.

Jihlava - Fotbalisty Jihlavy převezme trenér Martin Svědík. Klub na svém webu oznámil, že třiačtyřicetiletý kouč ve středu s posledním týmem prvoligové tabulky zahájí zimní přípravu, smlouvu podepíše po doladění administrativních detailů. Svědík nahradí odvolaného Ivana Kopeckého, asistenta mu bude dělat o tři roky starší Michal Šmarda, trenérem brankářů bude Luboš Přibyl.

Svědík naposledy loni trénoval Mladou Boleslav, kde byl nejprve hlavním koučem a poté asistentem Dušana Uhrina mladšího. Třiačtyřicetiletý trenér v minulosti vedl reprezentaci do 20 let, Ostravu nebo Pardubice.

"Po trénování se mi už stýskalo, tudíž jsem možnost vést Jihlavu uvítal. Mám fotbal rád a s velkou chutí se chopím nového angažmá. Jihlavská záchrana v nejvyšší soutěži bude pro nás všechny velkou výzvou a motivací," uvedl na klubovém webu Svědík, jenž si po srpnovém předčasném konci v Mladé Boleslavi doplnil trenérské vzdělání a absolvoval stáž ve Werderu Brémy.

Jihlava z úvodních 16 ligových kol třikrát zvítězila, jednou remizovala a ve 12 zápasech prohrála. Na první nesestupové místo, které drží Slovácko, ztrácí dva body. Kopecký s realizačním týmem skončil v závěru prosince po pouhém půlroce ve funkci.

"Máme za to, že Martin Svědík je progresivní trenér, který tvrdě pracuje a je schopen přenést toto své zaujetí také na hráče, což je základní předpoklad pro úspěch v jarní části sezony. Současně věříme, že je tím pravým člověkem, který bude zúročovat práci naší mládežnické akademie," uvedl ředitel Vysočiny Jan Staněk.

"Zájem klubu byl takový, že jsem nabídku přijal. Jasně bylo řečeno, proč mě chtěli. Až mě překvapilo, jaké věci kolem sportovní stránky mi byly nabídnuty. Nechci to zatím konkretizovat, ale je tu možnost další práce s týmem. Těším se na spolupráci s manažerem Pepou Jinochem," řekl Svědík serveru sport.cz ještě před oficiálním potvrzení angažmá.

Nový jihlavský kouč jednal i s dalšími kluby. "Pro trenéra je nejhorší, když nepracuje. Mám chuť do práce. Pro Jihlavu rozhodla sportovní stránka," dodal bývalý reprezentant do 21 let.