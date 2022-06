Potvrzeno. Fotbalisty Sparty posílil reprezentační útočník Kuchta

Fotbalisty pražské Sparty posílil před novou sezonou útočník Jan Kuchta. Pětadvacetiletý reprezentant přišel na Letnou na roční hostování s opcí z Lokomotivu Moskva, kam letos v lednu přestoupil z týmu úhlavního sparťanského rivala Slavie.

Kuchta už ve Spartě působil v mládežnických týmech. Poté nastupoval za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec, odkud v létě 2020 zamířil do Slavie. V jejím dresu vstřelil za rok a půl v 65 zápasech 32 soutěžních branek.

V sezoně 2020/21 získal v Edenu mistrovský titul a přispěl i k triumfu v poháru. S 15 góly se stal nejlepším střelcem ligy společně s Adamem Hložkem, jehož by měl po jeho odchodu do Leverkusenu ve sparťanské ofenzivě nahradit. Slavii pomohl také do čtvrtfinále Evropské ligy.

V ruské lize za Lokomotiv odehrál Kuchta 10 utkání s bilancí tří branek a dvou asistencí. Další působení v Lokomotivu mu zkomplikovala ruská vojenská invaze na Ukrajinu, která vypukla měsíc a půl po jeho příchodu do moskevského týmu.

Kuchta na sebe také výrazně upozornil ve čtyřech červnových duelech elitní skupiny Ligy národů, v nichž za národní tým dal dvě branky.