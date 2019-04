Výkon si nedovedu vysvětlit, prohlásil kouč Sparty Ščasný po výbuchu s Karvinou

před 37 minutami

Záložník Martin Frýdek připustil, že porážka fotbalistů Sparty s Karvinou 1:3 v předposledním kole základní části první ligy je ostudou. Stejně jako spoluhráči a trenér Zdeněk Ščasný výkon týmu nechápal. Letenští věří, že kolaps odčiní ve středečním semifinále poháru na Slavii.

"Bylo to asi nejhorší utkání, které jsem ve Spartě zažil. Musím se omluvit za ten náš výkon," prohlásil Ščasný. "Na zápas jsme byli připraveni, možná jsme ani nevstoupili špatně, ale pak přijdou dvě strašidelné chyby a je po všem," tvrdil letenský kouč. "Takový výkon si nedokážu vysvětlit," dodal.

Záložník Frýdek se za nic neschovával. "Ano, pokud se ptáte, je to ostuda. S Karvinou bychom neměli prohrát. Už dnes ale musíme myslet na středu, změnit v naší hře se musí skoro všechno," řekl novinářům.

"Musíme zápas rychle nechat za sebou a dát se rychle do kupy. Musíme držet pospolu. Prohráli jsme jako tým, ne kvůli individuálním chybám. Musíme se dát rychle dohromady a být na Slavii připraveni," doplnil obránce Costa Nhamoinesu, který dnes vedl Spartu jako kapitán.

Letenští s Karvinou prohráli v lize poprvé a doma v nejvyšší soutěži utrpěli teprve druhou porážku z posledních 25 zápasů. "Od začátku se pro nás všechno vyvíjelo špatně. Nedokázali jsme podržet míč, zápas jsme neměli pod kontrolou, nevytvářeli si ani šance. Bylo to od nás opravdu špatné utkání," řekl Costa.

"Snažili jsme se to ve druhém poločase otočit, měli i velkou šanci, ale když jsme dostali rychle třetí gól, opět nás to srazilo. Snaha tam od nás byla, ale ztráceli jsme moc míčů. Neměli jsme dění na hřišti pod kontrolou a to není náš způsob hry," dodal zimbabwský obránce.

Ani se nezlobil na fanoušky, že v závěru ironicky děkovali hráčům i trenérovi za výkon. "Já je chápu. Přijdou, chtějí nás vidět a podporují nás, čekají dobrý zápas a vítězství. Pokud pak ale vidí to, co jsme předvedli, pak chápu jejich vztek," uvedl Costa.

Zatímco sparťané nerozuměli svému špatnému výkonu, Karvinští byli nadšení ze zisku tří bodů v boji o záchranu. "Nechci hodnotit domácí hru. Myslím, že jsme zde vyhráli díky tomu, jak jsme se zde prezentovali," uvedl autor dvou branek Tomáš Wágner.

"Dali jsme rychlý gól, dokázali jsme být produktivní a to dokáže zaskočit i Spartu. Pokaždé chceme ze sebe dostat to nejlepší, jde o každý bod a ty dnešní tři jsou pro nás zvlášť cenné," dodal Wágner.