"Na tohle se nejde připravit." Sparťané po Šuralově smrti nemohli ani trénovat

Složitý týden za sebou mají fotbalisté Sparty. Po pondělní tragické smrti bývalého spoluhráče Josefa Šurala se jen těžko soustředili na sobotní ligový duel s Baníkem Ostrava. Nakonec však utkání, které doprovázely vzpomínky na českého reprezentanta, výsledkově zvládli a zvítězili 3:0.

"Bohužel ta zpráva nás natolik zasáhla, že první dva dny jsme nemohli ani pořádně trénovat," přiznal kouč Sparty Michal Horňák, že po neštěstí, při němž Šural zahynul, měl jen málokdo na Letné myšlenky na fotbal.

"Ta deka padla na celý tým, nejen hráčský, ale i realizační. Postupně jsme se všichni zapojovali do tréninku a dneska to vyvrcholilo utkáním, kdy jsme ze začátku neplnili vůbec to, co jsme si předsevzali," hodnotil Horňák dopad tragické události.

"Až teď po zápase si uvědomuju, že je to možná tím, že kluci tím byli tak rozhozeni, že se jim ani pořádně nedivím," měl sparťanský kouč pochopení pro své svěřence. "Myslel jsem si, že první gól nás uvolní a budeme hrát bez zábran, ale nebylo to tak. Viděl jsem na klucích celý zápas, že to není ono," doplnil.

Sparťanský záložník Martin Frýdek potvrdil, že fotbal v hlavách letenských hráčů šel stranou. "Osobně tomu pořád nemůžu uvěřit. Určitě jsme to hodně měli v hlavě. Na tohle se nejde připravit tak, abychom na to nemysleli. Ztratili jsme kamaráda, dobrého kluka," těžko hledal slova sedmadvacetiletý středopolař.

Utkání předcházely vzpomínkové akce na bývalého hráče Sparty či Liberce, zapojili se do nich i fotbalisté a fanoušci Baníku. "Moc děkuji našim fanouškům za to, jak důstojnou atmosféru tady připravili," prohlásil mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

"Děkujeme Baníku Ostrava, jak klubu, tak hráčům, kteří nastoupili v tričkách s Pepovým portrétem, přestože Pepa byl jejich soupeř, nikoliv jejich spoluhráč. A díky fanouškům Baníku, kteří té atmosféře pomohli a podíleli se na tom, že v dnešním zápase byla důstojná," doplnil.

Na trávník přišly oba týmy ve speciálních dresech se Šuralovou jmenovkou a číslem 23 na zádech a vepředu s nápisem "Nezapomeneme". Černá trika hráčů Baníků doplnila Šuralova podobizna a roky jeho narození a úmrtí.

Po zápase sparťané jedenáctku dresů podepsali a speciální edice půjde do dražby. Její výtěžek bude věnován Šuralově rodině. Dvacetinásobný reprezentant po sobě zanechal manželku a dvě dcery, jedné je pět let a druhé teprve tři měsíce.

Šural zemřel v pondělí v nemocnici poté, co minibus, kterým s dalšími šesti spoluhráči z Alanyasporu cestoval ze zápasu na hřišti Kayserisporu, sjel ze silnice a převrátil se. Český hráč, který ze Sparty odešel letos v lednu, podle tureckých médií vypadl z vozu a utrpěl mnohačetná zranění. Nehodu údajně zavinil řidič, jenž usnul za volantem.

Pohřeb bude mít Šural v neděli v Brně, kde začínal s fotbalem.