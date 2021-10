Slavia zdolala Sigmu, po zápase došlo k napadení olomouckého vozu

Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v dohrávce 3. kola první ligy nad Olomoucí 1:0 a v tabulce dotáhli druhou Spartu. Obhájci titulu ztrácejí čtyři body na vedoucí Plzeň, kterou v Edenu přivítají v nedělním šlágru. Dnešní utkání rozhodl už v páté minutě Peter Olayinka.

Zápas byl v původním srpnovém termínu odložen poté, co Slavia požádala o více času na přípravu před odvetou 3. předkola Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť.

Červenobílí vyhráli teprve podruhé z posledních šesti soutěžních duelů, doma v lize ale bodovali už v 55 zápasech po sobě. Olomouc utrpěla porážku potřetí z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže a v tabulce zůstala sedmá.

"Jsem rád, že jsme to zvládli, že jsme vyhráli. Ale mrzí mě, že gólů nepadlo více. Vítězství mělo být o dva až tři góly. Měli jsme pět šest vyložených šancí, naštěstí nás to nestálo body," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "V neděli nás čeká lídr tabulky, je to zápas o šest bodů. Ke konci můžou hrát roli i vzájemné zápasy. V konečném součtu tenhle zápas bude mít velký význam," doplnil.

Po utkání byl v Edenu napaden vůz olomouckého klubu a jeden ze tří jeho pasažérů utrpěl zranění, které si podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka vyžádalo ošetření v nemocnici. Podle deníku Sport se jednalo o technického ředitele Sigmy Milana Zapletala.

"Omlouváme se hostům a stydíme se za skupinu osob, jejíž bezprecedentní a netolerovatelné jednání nemá s fanděním klubu nic společného," uvedl Tvrdík na Twitteru.

Po zapase doslo v arealu klubu k napadeni vozidla SK Sigma Olomouc a ke zraneni jednoho clena triclenne posadky, ktery je osetrovan v nemocnici. Omlouvame se hostum a stydime se za skupinu osob, jejiz bezprecedentni a netolerovatelne jednani nema s fandenim klubu nic spolecneho. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) October 27, 2021

Rozhodla minela olomoucké obrany

V poslední době nejistého gólmana Koláře nahradil ve slávistické brance Mandous, který přišel do Edenu právě z Olomouce, moc práce ale v úvodu neměl. Pražané začali aktivně, k vedení jim výrazně pomohli sami hosté. Poulolo hlavičkou nedůrazně vracel míč na brankáře Macíka, což vystihl Olayinka a před gólmanem dloubl míč do sítě. Nigerijský křídelník skóroval ve třetím ligovém utkání po sobě.

"Florent Poulolo možná volil správné řešení, chtěl dát Macíkovi malou domů. Ale hlava byla nedůrazná, strašně krátká, plus velmi dobré čtení Olayinky. Slavia měla své šance, ale mrzí mě, že vyhrála brankou po naší obrovské chybě," litoval olomoucký trenér Václav Jílek.

V 10. minutě doklepl míč do branky Kuchta, ale gól kvůli předchozímu ofsajdu neplatil. V polovině první půle musel autor vedoucí branky Olayinka pro zranění střídat a nahradil ho Lingr. Čerstvý záložník ve 28. minutě prostřelil Macíka, ale slávistům znovu zkazil radost předešlý těsný ofsajd. Ve 38. minutě v dobré pozici mířil mimo Kuchta.

Nejlepší střelec minulé ligové sezony neuspěl ani dvě minuty po pauze, kdy zakončil samostatný únik těsně mimo. O 10 minut později sám před Macíkem zamířil nepřesně také další útočník Schranz.

Chvíli předtím slávista Hromada ostře fauloval Hálu a jeho zákrok přezkoumával videorozhodčí, sudí Szikszay ale nakonec zůstal u původně udělené žluté karty. "Už z reálu mi to přišlo hodně na hraně. Co se ke mně zatím sbíhají informace, tak volají po tom, že se měla udělit červená," mínil Jílek. "Zákrok Hromady jsem ještě neviděl. V téhle době, když hráč dostane žlutou kartu a přezkoumává se to, se může stát cokoliv. Už jsem přemýšlel, jak bychom zareagovali (na vyloučení)," uvedl Trpišovský.

Po hodině hry znovu minul Kuchta. V polovině druhého dějství zahrozila i Sigma, Daňkovu ránu ale vyškrábl Mandous. Šest minut před koncem slávisté zahodili další dvě velké šance, olomouckého gólmana Macíka nepřekonal ani střídající Krmenčík. Domácí nakonec zahozené možnosti nemusely tolik mrzet, sedmou výhru z posledních osmi ligových zápasů s Olomoucí už udrželi.

3. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Branka: 5. Olayinka. Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Hurych - Adam (video). ŽK: Hromada, Mandous - Jemelka, Hála. Diváci: 11.368.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Hromada (72. Traoré), Samek (60. Stanciu) - Schranz (72. Masopust), Ševčík, Olayinka (23. Lingr) - Kuchta (71. Krmenčík). Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Macík - Poulolo (86. Beneš), Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Breite (86. Zahradníček), Sedlák (62. González) - Matoušek (61. Šíp), Daněk, Hála - Zifčák (70. Růsek). Trenér: Jílek.