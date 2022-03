Fotbalisté Slavie převzali Klíč od Prahy, věnovali ho nemocnému Tvrdíkovi

Fotbalisté Slavie po půlroce znovu převzali zpět do svého držení Klíč od města Prahy, který jim dnes po nedávném vítězství v ligovém derby nad Spartou na Staroměstské radnici předal primátor Zdeněk Hřib. Červenobílí věnovali putovní trofej klubovému šéfovi Jaroslavu Tvrdíkovi, jenž se léčí s onkologickým onemocněním.

Slávisté měli klíč od podzimu 2017 v držení až do loňského října, kdy Sparta poprvé od března 2016 vyhrála derby. Červenobílí ale 6. března rivalovi porážku oplatili a vzali si putovní trofej zpět. Vršovický klub v Brožíkově sále zastupovali člen představenstva Tomáš Bůzek, generální sekretář Martin Říha, asistent trenéra Jaroslav Köstl a hráči David Hovorka s brankářem Ondřejem Kolářem.

"Jsem strašně rád, že se nám podařilo získat klíč zpátky. Chtěl bych klíč i vítězství symbolicky věnovat našemu prezidentovi panu Tvrdíkovi, který teď bojuje svůj vlastní zápas. Jardo, nejsi na to sám, jsme na to s tebou," uvedl Bůzek.

"Máme z klíče obrovskou radost, protože všichni ví, že tenhle zápas je něco víc než ostatní. Vždy se na něj všichni více nahecují. Já jsem derby ještě neprohrál. Věřím, že klíč zůstane zase delší dobu u nás," řekl novinářům Kolář.

Slávisté vyhráli v březnovém už 302. derby doma 2:0. Zápas byl speciální především pro Hovorku, který nastoupil poprvé po vážném zranění kolena. "Kdyby mi někdo po tomhle zranění řekl, že první utkání budu hrát derby, řekl bych mu, že asi není normální. Ale nějak to tak vyplynulo. Šel jsem do toho, věřil si, celá ta cesta a práce stály za to," uvedl Hovorka.

Slávisté převzali klíč během reprezentační přestávky. Slavnostní akt si užívali a už mysleli na nedělní šlágr ligové sezony v Plzni. Červenobílí ztrácejí na západočeského lídra tabulky z druhého místa bod.

"Jednak to má sportovní rozměr, jsme rádi, že se opět do slávistického muzea vrací klíč, o který jde v každém derby. A zadruhé to má takový kulturně-společenský rozměr. Je pro nás obrovská pocta vůbec být v takhle krásných prostorách. Věřím, že klíč udržíme a myšlenkami už jsme u nedělního zápasu v Plzni," řekl Köstl.