Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby

před 16 hodinami
Fotbalisté Slavie porazili doma v 10. kole první ligy Duklu 2:0. Dva góly ještě do přestávky vstřelil Tomáš Chorý, který se v pražském derby na scénu nejvyšší soutěže vrátil po šestizápasovém trestu. Obhájci titulu v sezoně stále neprohráli a vrátili se do čela neúplné tabulky o dva body před Spartu, která má k dobru sobotní zápas v Ostravě. Dukla zůstala dvanáctá.
Tomáš Chorý
Tomáš Chorý | Foto: Reuters

Slávisté jsou spolu s Jabloncem jedním ze dvou týmů, které stále drží neporazitelnost. Červenobílí se vítězně naladili na úterní druhý zápas hlavní fáze Ligy mistrů na půdě Interu Milán. Slavia v dosavadních 21 vzájemných ligových zápasech neprohrála, minule s Duklou remizovala po sérii pěti vítězství.

Slávisty nadále decimuje marodka, ke zraněným se přidali i nemocní reprezentanti Staněk a Sadílek, takže do branky se postavil Markovič. Poprvé se v základní sestavě představil Cham slavící dnes 25. narozeniny. Na hrot útoku se po vypršení disciplinárního trestu za vyloučení na Slovácku vrátil Chorý.

Celý Eden vzdal před výkopem hold zesnulému legendárnímu obránci Janu Lálovi. Domácí se pak hned od začátku pustili do očekávaného náporu, který v polovině prvního poločasu přetavili v úvodní branku.

Do Zmrzlého centru se položil Chorý a s jeho prudkou hlavičkou měl Jágrik dost práce, aby ji vytěsnil na roh. Rozehrál ho Kušej, míč se od Zafeirise se štěstím odrazil k Chorému a reprezentační útočník si přízemní střelou připsal druhý gól v ligové sezoně.

Chorý nedlouho poté nastavil i svou odvrácenou tvář. Šlápl na ruku na zemi ležícímu Svozilovi, ale rozhodčí Černý mu udělil jen žlutou kartu. Když pak Jedlička srazil v šestnáctce Provoda, míč si vzal právě Chorý a z penalty přidal druhý gól.

Již za poločas tak bylo prakticky rozhodnuto. Dukla v sezoně porazila Plzeň a dlouho trápila Spartu, tentokrát však proti dalšímu týmu silné trojky postrádala potřebnou odvahu a herní sebevědomí. Favorit na domácím trávníku ve druhém poločase zápas v klidu kontroloval a mohl šetřit síly na těžký duel proti Interu Milán.

Hosté domácí branku pořádně neohrozili, Dukla zvítězila v jediném z dosavadních 10 kol a v lize již pětkrát po sobě nevyhrála.

10. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Dukla Praha 2:0 (2:0)

Branky: 24. a 40. z pen. Chorý. Rozhodčí: Černý - Malimánek, Bělák - Orel (video). ŽK: Chorý - Čermák, Hunal. Diváci: 18.156.

Slavia: Markovič - Douděra, Chaloupek, Zima, Zmrzlý (74. Schranz) - Zafeiris, Oscar (46. Moses) - Kušej (87. Vlček), Cham (69. Vorlický), Provod - Chorý (69. Prekop). Trenér: Trpišovský.

Dukla: Jágrik - Svozil, Hunal, Kozma - Isife (61. Kadák), Peterka (79. Tijani), Žitný (61. Velasquez), Ambler - Čermák (61. Cissé), Jedlička (85. Šebrle) - Diallo. Trenér: Holoubek.

Tabulka:

1. Slavia 10 7 3 0 21:7 24
2. Sparta 9 7 1 1 19:10 22
3. Jablonec nad Nisou 9 6 3 0 14:6 21
4. Plzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. Zlín 9 4 2 3 12:11 14
6. Olomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians 1905 8 4 1 3 7:8 13
8. Karviná 9 4 0 5 14:13 12
9. Liberec 9 3 3 3 12:11 12
10. Hradec Králové 9 3 3 3 12:13 12
11. Mladá Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. Dukla 10 1 4 5 7:14 7
13. Ostrava 8 1 3 4 6:9 6
14. Slovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. Teplice 9 1 2 6 9:17 5
16. Pardubice 8 0 3 5 9:19 3
 
