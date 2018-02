Fotbalisté Plzně tentokrát pět gólů nadělili. Porazili Legii Varšava, lídra polské ligy

před 12 hodinami

Po dvou porážkách 0:5 se Salcburkem a 1:5 se Šanghají fotbalisté Plzně zabrali. Na soustředění ve Španělsku zdolali Legii Varšava 5:1.

Benidorm - Fotbalistům Plzně výborně vyšel vstup do druhého soustředění ve Španělsku, když přehráli lídra polské ligy Legii Varšava 5:1. Dva góly dal Michael Krmenčík, trefili se také Jan Kopic, zimní posila Tomáš Chorý a Marek Bakoš. Viktoria tak dala zapomenout na dva debakly z předchozího přípravného kempu.

"To, že jsme minulé dva zápasy vysoko prohráli, nepodceňujeme ani nepřeceňujeme, stejně jako toto vítězství. Příprava se posouvá směrem, kterým chceme, a dnes je vysoké vítězství nad silným soupeřem příjemné," řekl asistent plzeňského trenéra Dušan Fitzel.

"Dnes jsme si ukázali, že umíme hrát i s těžkými soupeři. Legia je první v polské lize a tohle pro ně byla generálka na jaro, takže to určitě nebylo nic snadného, ale zvládli jsme to perfektně," prohlásil záložník Milan Petržela.

Plzeň měla dobrý vstup do utkání, který korunovala po čtvrthodině hry. Nejprve utekl po levém křídle Krmenčík a po jeho pasu se prosadil Kopic. Minutu poté předvedl další individuální akci Krmenčík a tentokrát sám zvýšil. Ve 33. minutě se pak Plzeň dostala do brejku a Krmenčík dorazil do sítě předchozí Petrželův pokus.

"Krmi je pro nás důležitý hráč, táhl nás na podzim, teď zase dává góly, tak snad mu forma vydrží co nejdéle," řekl Petržela na Krmenčíkovu adresu.

Po hodině hry po prostřídáních snížila Legia, za kterou nastoupil i český reprezentant Adam Hloušek. Jenže krátce nato vrátil Plzni tříbrankové vedení Chorý a čtyři minuty před koncem zpečetil výhru Bakoš.

Plzeň čekají ve Španělsku ještě dva duely, které mají tým připravit na zápasy Evropské ligy s Partizanem Bělehrad i na jarní hájení prvního místa v lize. V neděli se Viktoria utká s Riedem a ve středu s čínským celkem Kuej-čou Cheng-feng. "Máme ještě čtrnáct dní, stále jsou tam nedostatky, které musíme zlepšit, i když jsme dnes byli spokojeni," dodal Fitzel.