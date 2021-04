Fotbalisté Plzně porazili Slovácko 2:1 a přiblížili se mu na dva body

Fotbalisté Plzně ve 29. kole první ligy zvítězili nad Slováckem 2:1 a v neúplné tabulce zůstali pátí.

Západočeši se čtvrtému týmu z Uherského Hradiště přiblížili na dva body, navíc mají k dobru odložené utkání na hřišti Sparty. Domácí poslal do vedení Adriel Ba Loua, těsně před pauzou srovnal Jan Kalabiška, ale v 73. minutě rozhodl Lukáš Kalvach. Viktoria protáhla sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na 10 zápasů, Slovácko prohrálo potřetí z posledních čtyř kol.

Plzeňští začali lépe a stupňovali tlak. Ba Loua z první šance zamířil vedle, ale ve 14. minutě už se prosadil. Šulc ho vyslal do úniku na pravé straně a křídelník z Pobřeží slonoviny si umístěnou střelou k tyči připsal šestý ligový gól v sezoně.

Slovácko nestíhalo a aktivní Ba Loua se během chvilky dostal do dvou velkých příležitostí, ale pokaždé ho vychytal Nemrava. Hostující brankář později vytáhnul i Kalvachovu ránu a dorážející Beauguel byl v ofsajdu.

V druhé minutě nastavení hosté nečekaně vyrovnali. Sadílek nacentroval do šestnáctky a Kalabiška, kterému v úvodu dělal problémy Ba Loua, hlavičkou pod břevno překonal Staňka.

Západočeši do druhého poločasu vstoupili nervózně, jako by je rozhodil gól "do šatny". Poté však předvedli několik zajímavých akcí po pravé straně. Jednu z nich zakončil Beauguel nepřesnou střelou, na kterou těsně nedosáhl Šulc.

V 73. minutě Plzeňští vstřelili druhý gól. Ba Loua po rohu nacentroval do pokutového území, odražený míč se dostal ke Kalvachovi a ten se pohotově trefil k tyči. Za sedm minut se Beauguel radoval z pojistky jen chvilku, protože branka neplatila kvůli ofsajdu.

Slovácko v dramatickém závěru několikrát sahalo po vyrovnání, ale Kalabiška ani Kohút v dobrých pozicích neuspěli. Viktoria mužstvo z Uherského Hradiště zdolala po třech ligových porážkách za sebou.

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 2:1 (1:1)

Branky: 14. Ba Loua, 73. Kalvach - 45.+2 Kalabiška. Rozhodčí: Hrubeš - Vlček, Nádvorník - Ginzel (video). ŽK: Limberský, Ba Loua, Káčer, Staněk - Šimko, Kliment, Svědík (trenér). Bez diváků.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský (68. Kopic) - Káčer, Kalvach, Šulc - Ba Loua (88. Mihálik), Beauguel (83. Ondrášek), Falta. Trenér: Guľa.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann (33. Šimko), Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík (85. Kubala) - Petržela (69. Tomič), Sadílek, Navrátil (69. Kohút) - Kliment. Trenér: Svědík.