Plzeň opět tratila. Bohemians dokonali obrat na západě Čech navzdory oslabení

Fotbalisté Plzně ve 24. kole první ligy doma překvapivě podlehli Bohemians 1905 1:2. Obhájci titulu prohráli podruhé za sebou a z třetího místa tabulky ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii i druhou Spartu.

"Klokani" v lize porazili Viktorii po devíti utkáních a v Plzni zvítězili po 14 zápasech poprvé od října 1996. Bohemians v nejvyšší soutěži protáhli sérii bez porážky na čtyři kola a vrátili se na čtvrtou příčku o skóre před Slovácko, které má však duel k dobru.

První branku vstřelil ve 27. minutě domácí Matěj Vydra, v 53. minutě si dal ale vlastní gól Tomáš Chorý po střele Adama Kadlece, který byl v 81. minutě vyloučen. Oslabení hosté přesto za čtyři minuty dokonali obrat díky trefě Daniela Köstla.

Plzeňští trenéři v základní sestavě udělali čtyři změny oproti minulému prohranému zápasu na Slavii. Od začátku nastoupili Pernica, Sýkora, Vlkanova a Vydra. Kalvach chyběl kvůli karetnímu trestu, Kopic s Mosquerou vinou zranění a Havel začal na lavičce. Místo v brance Bohemians zaujal Valeš místo Jedličky, který v Ďolíčku z Viktorie hostuje a podle dohody klubů nemohl nastoupit stejně jako záložník Čermák.

Bohemians v minulé sezoně v Plzni utrpěli debakl 0:6 a vyrovnali svou nejvyšší porážku v samostatné lize, dnes ale drželi s favoritem krok. Domácí si první velkou šanci vypracovali v 15. minutě. Vydra v dobré pozici nepropálil obranný blok a bývalý hráč "Klokanů" Květ z dorážky minul.

Západočeši otevřeli skóre ve 27. minutě. Bucha nákopem z poloviny hřiště našel rozběhnutého Sýkoru, plzeňský univerzál posunul míč na Vydru a ten si připsal premiérový soutěžní gól za Viktorii po zimním příchodu. Třicetiletý útočník se v české lize trefil poprvé od dubna 2010, kdy se prosadil ještě v dresu Ostravy.

Do druhé půle vstoupili lépe Bohemians. Köstlovu ránu sice brankář Staněk vyrazil, ale po dalším rohu už hosté se štěstím vyrovnali. Kadlecovu střelu tečoval Hejda do Chorého, od jehož zad se míč odrazil do sítě.

Po hodině hry si Plzeň mohla vzít náskok zpět. Chorého hlavička se od tyčky odrazila k volnému Vydrovi, který ale ve skluzu z brankové čáry nečekaně přestřelil. Viktoria se tlačila do útoku a Bohemians hrozili z brejků. Po dvou z nich Drchal minul plzeňskou branku.

Hosté si zkomplikovali situaci v 81. minutě, kdy byl Kadlec vyloučený za skluz na unikajícího Klimenta. Navzdory oslabení však Pražané za čtyři minuty otočili výsledek. V šestnáctce propadl míč k volnému Köstlovi, jenž zblízka překonal nejistého Staňka. Obránce Bohemians vstřelil první gól v ligové sezoně.

V nastavení mohl Viktorii zajistit alespoň remízu Hejda, ale jeho hlavičku vytáhl výborným zákrokem Valeš. Plzeňští v jarní části ligové sezony utrpěli už čtvrtou porážku, zatímco na podzim nebodovali pouze jednou.

24. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:0)

Branky: 27. Vydra - 53. vlastní Chorý, 85. Köstl. Rozhodčí: Radina - Kříž, Slavíček - Berka (video). ŽK: Vlkanova, Pernica, Kliment, Hejda - Hůlka, Valeš. Necid. ČK: 81. Kadlec (Bohemians). Diváci: 9344.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Hejda, Pernica, Jemelka - Holík (69. Havel), Bucha, Květ (76. Ndiaye), Sýkora (76. Pilař) - Vlkanova (69. Jirka) - Chorý, Vydra (61. Kliment). Trenér: Bílek.

Bohemians: Valeš - Kadlec, Vondra, Hůlka - Köstl, Jindřišek, Beran (83. Křapka), Dostál (67. Kovařík) - Matoušek (68. Jánoš), Hála (90.+5 Necid) - Drchal (90.+5 Mužík). Trenér: Veselý.