Fotbalisté Pardubic remizovali s Galatasarayem, Boleslav prohrála s Turínem

Fotbalisté Pardubic remizovali v přípravném utkání před novou sezonou s Galatasarayem Istanbul bez branek. Mladá Boleslav prohrála 0:2 s Turínem, v jehož sestavě nechyběl český reprezentační obránce David Zima. Liberec podlehl maďarskému celku Mezökövesd 1:2 a Ostrava remizovala s řeckou Janinou 1:1.

Galatasaray o víkendu porazil Olomouc 2:0, proti Pardubicím ale třináctý celek uplynulé sezony turecké ligy neskóroval. Východočeši v přípravě popáté za sebou nezvítězili a v posledních dvou duelech remizovali bez branek.

Neprosadila se ani Mladá Boleslav, která v prvním utkání na soustředění v Rakousku v souboji s Turínem inkasovala v každém poločase po jednom gólu. Za desátý tým minulého ročníku italské Serie A odehrál celých 90 minut Zima. Středočeský celek v přípravě poprvé prohrál, předtím nestačil jen v penaltovém rozstřelu na turnaji v Benátkách nad Jizerou na Liberec.

Slovan prohrál s Mezökövesdem 1:2 a na soustředění v Rakousku nezvítězil ani v druhém utkání. Desátý tým uplynulé sezony maďarské ligy rozhodl dvěma brankami už do poločasu.

"Myslím, že dnes bylo všechno špatně, vlastně od první minuty. My jsme měli v první minutě šanci, nedali jsme ji a z protiútoku soupeř skóroval. Pak se zatáhl a my jsme hráli do plných. Soupeř byl za první půli byl v našem pokutovém území třikrát a vstřelil dvě branky," citoval klubový web trenéra Liberce Luboše Kozla.

Zvítězit nedokázal ani Baník Ostrava, který remizoval s Janinou. Šestý tým minulé sezony řecké ligy rychle vedl, v nastavení první půle srovnal po rohu Frydrych. Svěřenci trenéra Vrby z posledních čtyř přípravných duelů jen jednou vyhráli.

Přípravné fotbalové zápasy:

FK Mladá Boleslav - FC Turín 0:2 (0:1)

Branky: 31. Lukič, 90. Horváth.

Sestava Ml. Boleslavi: Polaček - Fulnek, Suchý, Šimek, Karafiát - Matějovský (74. Stránský), Dancák - Pech (86. Látal), Mašek (61. Mareček), Ladra (74. Skalák) - Škoda (61. Krobot). Trenér: Hoftych.

FK Pardubice - Galatasaray Istanbul 0:0

Sestava Pardubic: Markovič (46. Budinský) - Rosa (46. Svoboda), Vlček, Toml, Helešic - Janošek (62. Chvěja) - Mareš (46. Jabá), Solil (46. Tischler), Hlavatý (46. Vacek), Lupač (46. Sychra) - Černý (46. Huf). Trenér: Novotný.

Slovan Liberec - Mezökövesd Zsóry (Maď.) 1:2 (0:2)

Branky: 65. Mara - 2. Jurina, 41. Molnar.

Sestava Liberce:

I. poločas: Stejskal - Prebsl, Plechatý, Purzitidis, Preisler - Talovjerov, Doumbia - Višinský, Mészáros, Kozák - Rondič.

II. poločas: Stejskal - Mészáros, Plechatý (81. Mikula), Purzitidis (81. Michal), Preisler (60. Matoušek) - Polyák, Mara - Varfolomejev, Doumbia (60. Frýdek), Van Buren - Kozák (60. Rabušic). Trenér: Kozel.

Baník Ostrava - Janina (Řec.) 1:1 (1:1)

Branka Ostravy: 45.+1 Frydrych.

Sestava Ostravy: Letáček (61. Hrubý) - Ndefe (61. Sanneh), Frydrych, Pokorný (61. Chlumecký), Fleišman (61. Fulnek) - P. Jaroň (61. Buchta), Tetour (61. Kaloč), Takács (61. Budínský), Šehič (61. M. Jaroň) - Klíma (61. Kuzmanovič) - Tijani (68. Smékal). Trenér: Vrba.