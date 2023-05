Fotbalisté Karviné udolali Třinec a po roce se vracejí do první ligy

Fotbalisté Karviné se po roční odmlce vracejí do nejvyšší soutěže. V závěrečném 30. kole druhé ligy doma udolali jistého sestupujícího Třinec 1:0 a ovládli tabulku o čtyři body před Vyškovem.

Svěřenci trenéra Tomáše Hejduška po podzimní části sezony z pátého místa tabulky ztráceli šest bodů na vedoucí Příbram. Během povedeného jara pouze jednou prohráli a z posledních pěti kol čtyřikrát zvítězili.

"Je těžké udělat poslední krok, teď už to můžu potvrdit. Viděl jsem, jak to klukům svazuje nohy. Nervozita byla cítit už od oběda," řekl Hejdušek novinářům. "Celé jaro hovoří za vše. Tým se daleko více semkl, od prvního kola jsme šli za cílem, který se sice povedl až v posledním utkání, ale zaplaťpánbůh za něj," přidal třiačtyřicetiletý kouč.

Vyškov hrál v Chrudimi bez branek a v baráži se utká se Zlínem. Třetí Příbram, která remizovala na hřišti Táborska 2:2, ve dvojzápase o nejvyšší soutěž nastoupí proti Pardubicím. Druhým sestupujícím do třetí ligy se stal B-tým Slavie, jenž prohrál v Prostějově 1:3.

Karvinští měli od začátku velkou převahu. Třineckého outsidera v prvním poločase několikrát podržel brankář Hasalík, jednou mu pomohlo břevno. Domácí i po změně stran před 3129 diváky dlouho zahazovali šance, ale v 87. minutě o karvinském triumfu rozhodl střídající Bartl.

"Teď si užijeme zasloužené volno a oslavy, dva týdny pauzy a pak se budeme chystat na ligu. Musíme toho hodně změnit, liga bude zase o level nebo dva výš. Je třeba pracovat," prohlásil záložník Bartl.

Branku mu vyhraným hlavičkovým soubojem připravil karvinský kapitán Papadopulos, jenž ve 38 letech ukončil kariéru. "Amatérský fotbal si ještě půjdu zahrát, fotbal je moje vášeň a celoživotní láska. Ale profesionálně už je konec definitivní," řekl bývalý hráč Ostravy, Arsenalu, Leverkusenu či Heerenveenu.

Slávistickému "béčku" v Prostějově nepomohlo k bodovému zisku ani několik hráčů z A-mužstva. Záložník Hronek v 70. minutě pouze snížil na průběžných 2:1. Pražané, kteří opouštějí druhou ligu po jediné sezoně, doplatili i na domácí vítězství konkurentů v boji o záchranu. Jihlava deklasovala Vlašim 5:0 a Opava zdolala Varnsdorf 2:1 po obratu v závěru.

"V první půli jsme to vůbec nebyli my, stres a nervozita nám asi hodně svazovaly nohy. Ty jednoduché věci, které už zvládáme, se nám tentokrát nedařily," uvedl trenér slávistické rezervy Marek Jarolím pro klubový web. "Je to škoda, kluci rostli, potřebovali by ale ještě druhou sezonu, aby se po tom otrkání ještě více rozjeli," dodal.

Vyškov i Příbram shodně ztratily body po třízápasové vítězné sérii. Středočeši dokázali v Táboře dvakrát dotáhnout nepříznivý stav díky brankám Vokřínka a Petráka. Vyškov by dnes první místo a přímý postup vybojoval pouze v případě, že by porazil Chrudim a Karviná by podlehla Třinci.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 30. kolo:

Chrudim - Vyškov 0:0, Jihlava - Vlašim 5:0 (2:0), Karviná - Třinec 1:0 (0:0), Líšeň - Dukla Praha 1:3 (0:0), Opava - Varnsdorf 2:1 (0:1), Prostějov - Slavia Praha B 3:1 (1:0), Sparta Praha B - Olomouc B 0:2 (0:0), Táborsko - Příbram 2:2 (1:0).

Konečná tabulka: