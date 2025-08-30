Neporažený Jablonec jede dál, vyhrál i na Slovácku. Teplice padají ke dnu

Severočeši zůstali v sezoně nejvyšší soutěže neporaženi a v tabulce potvrdili pozici za pražskými "S".
Mužstvo z Uherského Hradiště vyhrálo jediné z dosavadních sedmi kol, podruhé po sobě nebodovalo a je dvanácté.
Severočeši ukázali, že se jim na Slovácko dlouhodobě daří. V nejvyšší soutěži s ním posedmé za sebou neprohráli a na jeho stadionu v Uherském Hradišti bodovali pojedenácté z posledních 12 duelů.
V sestavě Jablonce podle očekávání nechyběli Beran s Cedidlou, kteří se v pátek dočkali premiérové pozvánky do české reprezentace. Druhý jmenovaný nastoupil kvůli zlomenině nosu s ochrannou maskou.
V 11. minutě se domácí Barát prodral do vápna, jenže zakončil nepřesně. Hostující brankář Hanuš následně vyrazil Daníčkovu přízemní střelu. Po 25 minutách se Havlík před šestnáctkou opřel do skákajícího míče a Hanuš jeho prudkou ránu vytáhl s obtížemi na roh.
Ve 42. minutě udeřili hosté. Trávník na přední tyči neodvrátil Aléguého centr, Novák se bleskově zorientoval a z bezprostřední blízkosti překonal Heču. Pětatřicetiletý bývalý český reprezentant se v lize trefil po téměř roce a půl a zároveň premiérově po návratu do Jablonce.
V úvodní minutě nastavení první půle Beran fauloval Koscelníka a hlavní sudí Volek nařídil penaltu pro domácí. K ní se už chystal ex-jablonecký Trávník, videorozhodčí však odhalil, že akci předcházel ofsajd, a proto nakonec z pokutového kopu sešlo.
Po změně stran domácí Jablonec výrazně tlačili, ale žádnou šanci nevyužili. Havlík opět zpoza šestnáctky zakroutil balon k tyči, jenže Hanuš znovu svůj tým podržel. Domácí nesrovnali ani z následného rohu, po němž míč létal pokutovým územím.
Další těžký zákrok si Hanuš připsal proti Blahútovi, jehož tečovanou střelu vytáhl konečky prstů. V 70. minutě provedl domácí trenér Kameník hned trojité střídání a střelu příchozího Krmenčíka zblízka zastavil hostující kapitán Tekijaški.
Severočeši uštědřili Slovácku lekci z produktivity. V 86. minutě si Martinec naskočil na Nebylův centr z rohového kopu a zvýšil. Jablonecký stoper se radoval z první branky v nejvyšší soutěži od února.
Tým trenéra Kozla potvrdil, že má s třemi inkasovanými góly spolu s Olomoucí nejlepší defenzivu ligy. Severočeši prohráli jediný z posledních 16 zápasů nejvyšší soutěže. Vedle nich neokusily porážku v této ligové sezoně už jen obhájce titulu Slavia a vedoucí celek tabulky Sparta. Slovácko prohrálo potřetí ze čtyř domácích duelů tohoto ročníku nejvyšší soutěže.
Pardubice první ligovou výhru ztratily
Fotbalisté Pardubic remizovali doma 1:1 s Bohemians 1905 a nadále čekají na premiérové vítězství v ročníku nejvyšší soutěže. Skóre otevřel v 10. minutě Vojtěch Patrák, hosté srovnali v 86. minutě zásluhou Adama Kadlece.
Východočeši zůstávají v neúplné tabulce poslední o skóre ze Teplicemi, Pražané jsou devátí. Oba celky mají k dobru odložený duel.
Východočeši v lize bodovali s dnešním soupeřem počtvrté za sebou. Bohemians ztratili po dvou soutěžních výhrách, kromě ligového triumfu nad Karvinou zdolali v týdnu ve 2. kole domácího poháru Hostouň. Stejným výsledkem 2:1 uspěly i Pardubice v České Lípě.
Domácí šli do vedení hned z úvodní šance zápasu. Brankář Reichl špatně zpracoval Vondrovu zpětnou přihrávku, míč mu vypíchl Patrák a pohodlně zakončil do odkryté sítě. Nejlepší střelec týmu vstřelil třetí gól v ligovém ročníku.
Jinak ale první poločas mnoho vzruchu nenabídl. Bohemians zaznamenali první střelu mezi tři tyče až ve 34. minutě nedůraznou hlavičkou Adama Kadlece. O poznání nebezpečnější byla Hilálova vyložená šance ze 44. minuty, gólman Šerák na jeho přízemní pokus zblízka stačil zareagovat.
V nastavení mohl zvýšit Patrák, druhou trefu mu ale vzal zásah videorozhodčího a těsný ofsajd.
I po změně stran domácí s přehledem kontrolovali těsný náskok a "Klokani" jen potvrzovali, že měli se třemi vstřelenými góly nejhorší útok soutěže.
V 62. minutě Šanclova technická střela proletěla těsně kolem horního rohu Reichlovy brány. Hosté znovu zahrozili až v 86. minutě, přineslo jim to ale vyrovnání. Adam Kadlec si po rohovém kopu našel prodloužený míč na zadní tyči a vstřelil teprve svůj druhý ligový gól v kariéře.
Pardubice si připsaly první domácí bod v ročníku, úvodní dva zápasy prohrály a inkasovaly v nich osm branek. I po prvním zápase po převzetí novým většinovým vlastníkem, jímž se stala investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka, zůstávají jako poslední tým v soutěži bez vítězství.
Teplice dál klesají
Teplice utrpěly debakl 1:4 v Karviné. Severočeši před reprezentační pauzou v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou prohráli a v tabulce zůstali předposlední už jen s jednobodovým náskokem před Pardubicemi.
Slezané už v 18. minutě vedli 2:0 po dvou gólech bývalého teplického útočníka Abdallaha Gninga, po pauze se trefili Alexandr Bužek a střídající Lucky Ezeh. V závěru hosté zkorigovali stav po vlastní brance Sahmka Camary.
Karviná v lize s Teplicemi počtvrté za sebou neprohrála, doma v nejvyšší soutěži je nicméně zdolala poprvé po čtyřech zápasech.
Slezané bodovali po dvou kolech a porážkách 1:2 a v neúplné tabulce poskočili na páté místo. Tepličtí mají k dobru nedohrané utkání v Ostravě, kde po 25 minutách ztrácejí 0:1.
Severočeši vstoupili do zápasu aktivně, ale na začátku páté minuty z první šance domácích inkasovali. Z levé strany nacentroval navrátilec do karvinské sestavy po disciplinárním trestu Singhateh a důrazný Gning hlavičkou otevřel skóre.
Brankář Trmal si na balon sáhl, v cestě za čáru mu ale nezabránil. Senegalský útočník, který přišel do Karviné v létě po konci v Teplicích, gól proti bývalému klubu neslavil.
S hosty inkasovaná branka zatřásla. Plankovu střelu ještě Trmal vyrazil, ale přesně s uplynutím 17 minut už Slezané zvýšili. Samko ve vápně našel nabíhajícího Gninga a ten se prosadil přesnou přízemní střelou k tyči.
Šestadvacetiletý útočník dal v české lize dva góly v jednom utkání podruhé a se čtyřmi brankami v této sezoně nejvyšší soutěže se v tabulce kanonýrů dělí o druhé místo.
Tepličtí se marně snažili zkorigovat stav, do vyložených šancí se vinou nepřesností vůbec nedostávali. Naopak mohli do poločasu ještě znovu inkasovat, ve 34. minutě po prodlouženém rohu v záklonu hlavičkoval Singhateh nad.
Teplický trenér hned po přestávce dvakrát vystřídal, ale výkon jeho svěřenců se příliš nezlepšil. Jeden z nových hráčů na trávníku Náprstek přestřelil.
Naopak na druhé straně Severočeši opět zaspali v obraně, Gning v 53. minutě přihrál z pravé strany Bužkovi a ten pod břevno upravil už na 3:0. Jednadvacetiletý záložník skóroval v lize podruhé, poprvé se trefil ještě v dresu Zlína.
Teplická defenziva prakticky nefungovala. V 66. minutě po dalším brejku zachránil hosty brankář Trmal, který zlikvidoval únik Singhateha. O dalších 13 minut později již nicméně znovu inkasoval.
Dlouhý nákop gólmana Lapeše prodloužil Samko do běhu Ezehovi a střídající nigerijský útočník sám před brankou nezaváhal. V nejvyšší soutěži skóroval poprvé od loňského května.
Karviná ve vzájemných ligových soubojích poprvé skórovala čtyřikrát v jednom utkání. Severočeši se v závěru přece jen dočkali jedné trefy, když Nyarkovu střelu z hranice vápna mířící zřejmě mimo tyče tečoval v 87. minutě do vlastní sítě Camara.
Karviná dala čtyři góly v jednom ligovém zápase poprvé od vítězství rovněž 4:1 vloni v říjnu nad Českými Budějovicemi. Tepličtí naopak inkasovali čtyřikrát v duelu nejvyšší soutěže premiérově od souboje se Spartou před rokem v červenci.
Dukla zachránila domácí bilanci
Dukla remizovala s Hradcem Králové 1:1 a doma v sezoně nejvyšší soutěže stále neprohrála. Oba týmy jsou se ziskem šesti bodů a jedinou výhrou i nadále sousedy v neúplné tabulce.
V prvním poločase otevřel skóre hostující Mick van Buren, Pražanům zachránil ve druhém poločase bod střídající Jacques Fokam.
Hradec před dneškem vyhrál poslední dva vzájemné ligové zápasy, předtím ale s Duklou v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě utrpěl porážku. Dnes byl na Julisce k vítězství blízko, ale nakonec venku v lize popáté v řadě nevyhrál. Pražané na vlastním trávníku ve třech utkáních v ligové sezoně neprohráli a získali tam pět ze šesti bodů.
Hosté zahájili duel tabulkových sousedů zostra. Čihák vyskočil po rohovém kopu nejvýš, jeho prudká hlavička mířila pod břevno, ale brankář Matrevics stačil míč vyrazit.
"Votroci" se pak po pádu Petráška v pokutovém území dožadovali penalty, rozhodčí Černý ji však neodpískal. Domácím věnoval první šanci špatným odkopem gólman Zadražil. Čermák pak na jeho branku vyslal přesnou střelu, ale brankář efektním skokem svou chybu napravil.
Dlouho se pak nic nedělo, až v 38. minutě padl gól. Akci hostů potáhl Vlkanova a Van Buren snadno dopravil míč do prázdné branky. Asistent mu nejprve odmával ofsajd. Situaci však přezkoumával videorozhodčí a ukázalo se, že o 44 centimetrů se nejednalo o postavení mimo hru a branka platila. Nizozemský útočník si tak připsal první soutěžní trefu v dresu Hradce Králové.
Po přestávce Dukla narážela na soustředěnou obranu Východočechů, jejím akcím chyběla rychlost a nápaditost.
Pomohlo jí až trojí střídání. Isife svou střelou zřejmě nechtíc uvolnil Fokama, který už neměl problém vyrovnat. Útočník, který v létě přišel z Velvar, zaznamenal svůj první ligový gól. Dukla měla v závěru více ze hry, Velasquez ani Fokam ale své šance proměnit nedokázali.
7. kolo první fotbalové ligy:
1. FC Slovácko - FK Jablonec 0:2 (0:1)
Branky: 42. Novák, 86. Martinec. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Petřík (video). ŽK: Stojčevski, Ndefe, Reinberk (mimo hřiště) - Nebyla, Čanturišvili. ČK: 79. Melichárek (trenér brankářů, Slovácko). Diváci: 3380.
Sestavy:
Slovácko: Heča - Koscelník (70. Petržela), Vaško, Stojčevski, Ndefe (81. Rundič) - Daníček (70. Marinelli), Trávník - Blahút, Havlík, Barát (70. Krmenčík) - Kvasina. Trenér: Kameník.
Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Novák - Čanturišvili (90.+1 Penxa), Nebyla, Beran (90.+1 Lavrinčík), Cedidla - Alégué (75. Innocenti), Chramosta (58. Suchan) - Jawo (75. Puškáč). Trenér: Kozel.
FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)
Branky: 10. Patrák - 86. A. Kadlec. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Bělák - Berka (video). ŽK: Noslin - Ristovski, Okeke. Diváci: 2120.
Sestavy:
Pardubice: Šerák - Konečný, Lurvink, Noslin, Mahuta - Míšek - Sychra (79. Lexa), Šancl (89. S. Šimek), Bammens (79. Rama), Saarma - Patrák. Trenér: Střihavka.
Bohemians: Reichl - A. Kadlec (90.+2 Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Okeke, Sakala (59. Hybš) - Pleštil (46. Ristovski), Čermák, Kovařík (59. Zeman) - Hilál (75. Hrubý). Trenér: Veselý.
MFK Karviná - FK Teplice 4:1 (2:0)
Branky: 5. a 18. Gning, 53. Bužek, 79. Ezeh - 87. vlastní Camara. Rozhodčí: Všetečka - Volf, Ježek - Ochotnický (video). ŽK: Bílek, Auta (oba Teplice). Diváci: 2141.
Sestavy:
Karviná: Lapeš - Chytrý, Camara, Krčík, Labík - Planka (63. Štorman), Boháč - Samko (81. Kačor), Bužek (73. Ezeh), Singhateh (81. Ayaosi) - Gning (73. Vecheta). Trenér: Hyský.
Teplice: Trmal - Halinský, Jakubko (83. Audinis), Večerka (46. Auta) - Danihel, Bílek (46. Náprstek), Jukl, Riznič - Trubač (68. Mareček) - Nyarko, Pulkrab (68. Cykalo). Trenér: Frťala.
Dukla Praha - FC Hradec Králové 1:1 (0:1)
Branky: 74. Fokam - 38. Van Buren. Rozhodčí: Černý - Machač, Malimánek - Adam (video). ŽK: Isife, Kozma - Harazim. Diváci: 2667.
Sestavy:
Dukla: Matrevics - Svozil, Hunal, Purzitidis - Isife, Peterka (70. Velasquez), Žitný (46. Kadák), Šehovič (70. Kozma) - Čermák, Jedlička (70. Fokam) - Cissé (90. Cissé). Trenér: Holoubek.
Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Čech - Kučera (18. Harazim), Darida, Dancák, Horák - Vlkanova (86. Sojka), Slončík (65. Hodek) - Van Buren (86. Griger). Trenér: Horejš.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2.
|Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3.
|Jablonec nad Nisou
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4.
|Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5.
|Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6.
|Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7.
|Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8.
|Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9.
|Bohemians 1905
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10.
|Hradec Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11.
|Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12.
|Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13.
|Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14.
|Mladá Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15.
|Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16.
|Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2