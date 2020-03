Jablonečtí podpořili Peltu, ve prospěch klubu se vzdají části platu i hráči Boleslavi

Přerušení nejvyšší domácí soutěže a dopady karantény na ekonomiku přiměly jablonecké fotbalisty k nebývalému kroku. Ve prospěch klubu se vzdali nároků na část svých platů. Stejný krok dnes učinili i fotbalisté Boleslavi.

Fotbalisté Jablonce a Mladé Boleslavi jsou prvními dvěma týmy české ligy, které se kvůli pandemii nového koronaviru vzdají části platu. Hráči středočeského klubu budou pobírat půl roku o 20 procent nižší mzdu. Jablonečtí neuvedli, o jakou část z platů půjde.

"V důsledku pandemie je na přechodnou dobu ochromená i činnost FK Mladá Boleslav. Nehrají se zápasy, nekonají se týmové tréninky, hráči se připravují individuálně. Proto po vzájemné dohodě, na jejímž znění se shodli prezident klubu Josef Dufek, trenér mužstva Jozef Weber a kapitán prvoligového týmu Marek Matějovský, budou fotbalisté smluvně vázaní v klubu pobírat platy snížené o 20 procent v příštích šesti kalendářních měsících," uvedl mladoboleslavský klub v prohlášení.

Jablonečtí hráči se na dočasném snížení platů dohodli s majitelem klubu Miroslavem Peltou. "V tuto chvíli, kdy se nehraje liga a společnosti, které sponzorují sport a hlavně fotbal, mají své vlastní potíže, aby vůbec mohly nějakým způsobem fungovat, se výrazně omezil přísun financí do profesionálního sportu. Majitel klubu Miroslav Pelta jednal s hráči, aby se společně dohodli na úpravě stávajících platových nároků," uvedl v tiskové zprávě mluvčí klubu Martin Bergman.

"Pro klub je důležité, že došli ke vzájemné shodě a klubu to v následujících měsících výrazně pomůže. Velmi si ceníme přístupu hráčů, kteří vnímají tuto situaci a snaží se klubu pomoct také touto formou," doplnil Bergman.

V zahraničí už k tomuto kroku sáhla po dohodě s hráči řada klubů, pětiny platu se například vzdali hráči Bayernu Mnichov. "Samozřejmě to teď bude ekonomicky náročné pro všechny. Nás to určitě neminulo. Každá firma, co sponzoruje nebo dává nějaké finance do sportu a fotbalu, musí koukat sama na sebe a své existenční možnosti, aby překlenula toto období," uvědomuje si jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Bude to těžké pro všechny a my komunikujeme s prezidentem klubu. My sami hráči to vnímáme tak, že je potřeba klubu nějakým stylem pomoct. Každý se stará sám o sebe, ale musí koukat i na ostatní," uvedl Hübschman.

"Po domluvě s prezidentem jsme přišli s nějakým návrhem, že když se teď nehraje a trénuje se individuálně, tak aby se zredukovaly naše finance. A tím bychom trochu ulehčili rozpočtu a fungování klubu. Určitě to každý vnímá tak, že bychom nechtěli, aby v Jablonci fotbal skončil nebo aby klub měl problémy kvůli tomu, že v uvozovkách teď nehrajeme, ale bereme pořád peníze," doplnil osmatřicetiletý bývalý reprezentant.