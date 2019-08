Strach o trenéra. Když tam ležel, nevěděl jsem, co se děje, přiznal hrdina Petržela

před 40 minutami

Záložník Milan Petržela zařídil dvěma brankami fotbalistům Slovácka výhru 2:0 v 6. ligovém kole nad Příbramí a v nejvyšší soutěži prožil střelecky nejvydařenější zápas od dubna 2012, kdy se rovněž trefil dvakrát v dresu Plzně proti Slavii.

Vedle radosti z prvních zásahů po návratu do Uherského Hradiště z Viktorie ale šestatřicetiletý bývalý reprezentant prožil i chvilku strachu o domácího trenéra Martina Svědíka, kterého museli po gólové oslavě ošetřovat.

V 61. minutě po Petrželově druhé brance manažer A-týmu Veliče Šumulikoski samou radostí skončil na hlavního kouče, až ho povalil a museli ho ošetřovat lékaři. "Měl jsem chvíli strach, když tam ležel, nevěděl jsem, co se děje. Ale po chvíli už trenér zase stál u lavičky a byl relativně v pohodě. Ulevilo se mi," řekl novinářům Petržela. Svědík na tiskové konferenci bolestí z poraněných žeber sotva mluvil.

Petržela potřetí v ligové kariéře vstřelil v jednom utkání dvě branky. Skóre otevřel ve 47. minutě a po hodině hry přidal pojistku. "Zajíc nějak zakryl balon, měl obránce na zádech a ani nevím, jak daleko měl k míči. Ten se ke mně přikutálel a podařilo se mi mezi nohama prostřelit brankáře," konstatoval Petržela.

Neměl daleko k premiérovému ligovému hattricku, ještě za stavu 1:0 po pěkném slalomu vystřelil těsně vedle. "Budu skromný, jsem rád za ty dva góly. Na pravačku jsme to měl daleko, sekl jsem to, chtěl jsem ho levačkou lobnout, ale šlo to mimo," řekl Petržela.

Když v 70. minutě střídal, vyprovázely ho velké ovace. Sám ale ještě cítí rezervy. "Ještě nejsem úplně kondičně připraven, abych hrál celý zápas, ale makám naplno. Jsem rád, že jsem mohl přispět k zisku tří velmi cenných bodů," uvedl Petržela.

Slovácko potvrdilo minulou výhru 2:0 z Plzně a v neúplné tabulce je druhé. "To je sice hezké, ale nic to neznamená, berme to s rezervou," řekl Petržela.

Hlavně byl rád, že jeho tým po nečekané výhře neztratil, jako se mu to stalo ve druhém kole, v němž po vítězství na Spartě podlehl Českým Budějovicím.

"Vždycky je důležité body z takových zápasů potvrdit. S Budějovicemi jsme to nezvládli, dnes jsme se soustředili, abychom to uhráli jakýmkoliv způsobem a to se podařilo," dodal Petržela.