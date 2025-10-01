Česká liga

Baník udolal Východočechy, Pardubice bez výhry zůstaly na dně tabulky

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Fotbalisté Ostravy zvítězili v dohrávce 5. kola první ligy v Pardubicích 1:0. Domácí hráli od 37. minuty bez vyloučeného stopera Davida Šimka, hosté využili přesilovku po změně stran zásluhou střídajícího Ladislava Almásiho.
Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z branky síti Pardubic.
Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z branky síti Pardubic. | Foto: ČTK

Baník vyhrál v ročníku nejvyšší soutěže teprve podruhé z deseti zápasů a v neúplné tabulce se posunul na 11. místo. Východočeši i přes pondělní výměnu trenéra jako jediní v ligové sezoně ještě nezvítězili a zůstali poslední o dva body za Slováckem a Teplicemi.

Pardubice po odvolání Davida Střihavky vedl staronový kouč Jiří Krejčí, který ve funkci skončil v srpnu 2022. Kvůli chybějící licenci však byl veden jako asistent Pavla Němečka.

V původním termínu 17. srpna se nehrálo kvůli požadavku Baníku o odložení zápasu vzhledem k nabitému programu v evropských pohárech.

Místo nemocného Holce dnes dostal šanci v brance Ostravy poprvé v ligové sezoně někdejší hráč Pardubic Budinský.

Ve 12. minutě hostující hráči zblokovali dvě střely po standardní situaci, Smékalova hlavička zase prolétla kolem hostující branky. Na opačné straně Boulovu přízemní ránu Šerák vyrazil na roh.

V 34. minutě hlavičku domácího kapitána Patráka zastavila tyč, krátce nato Budinský zachránil svůj tým po střele Botose z vápna.. O chvíli později pardubický stoper David Šimek přišlápl zezadu Pirovi kopačku a po druhé žluté kartě ho hlavní sudí Jan Beneš vyloučil.

Slezané od druhé půle domácí zatlačili, Plankova dalekonosná střela Šerákovi propadla pod tělem, ale do sítě nezamířila. Střídající Almási krátce po příchodu na hřiště z otočky trefil tyč.

Baník se poté v přesilovce poměrně trápil, v 78. minutě se ale dočkal kýženého gólu. Planka nacentroval do vápna a Almási hlavou k tyči nedal Šerákovi šanci. Slovenský útočník se prosadil potřetí v ligové sezoně. V 86. minutě mohl přidat pojistku, ale zamířil jen do boční sítě odkryté branky.

Ostrava prohrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů a čtyřikrát v řadě Pardubice zdolala.

Na jejich hřišti vyhrála v nejvyšší soutěži potřetí za sebou. Východočeši doma v ligové sezoně nezvítězili ani na pátý pokus, naopak Baník potřeboval na první venkovní výhru v ročníku nejvyšší soutěže stejný počet utkání.

Související

Srazil jsem nás na kolena, vyčítal si Staněk obří minelu. Je silný, podpořil ho Vlček

fotbal, Liga mistrů 2025/2026, Inter Milán - Slavia Praha

5. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - Baník Ostrava 0:1 (0:0)

Branka: 78. Almási. Rozhodčí: J. Beneš - Váňa, Zoufalý - Zelinka (video). ŽK: D. Šimek - Havran, Holzer, Munksgaard, Planka, Frydrych, Almási, Zlatohlávek,

Pardubice: Šerák - Saarma, D. Šimek, Lurvink, Mahuta - Řezníček (82. Šancl) - Botos (82. Tanko), S. Šimek (73. Lexa), Teah (62. Bammens), Patrák - Smékal (73. Vecheta). Trenér: Němeček.

Ostrava: Budinský - Munksgaard (75. Frýdek), Frydrych, Chaluš, Holzer (90.+1 Šehič) - Boula, Kričfaluši, Planka - Havran (46. Buchta), Plavšič (59. Almási) - Pira (75. Zlatohlávek). Trenér: Hapal.

Tabulka:

1. Sparta 10 8 1 1 22:10 25
2. Slavia 10 7 3 0 21:7 24
3. Jablonec nad Nisou 10 7 3 0 16:6 24
4. Zlín 10 5 2 3 13:11 17
5. Plzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. Karviná 10 5 0 5 16:14 15
7. Liberec 10 4 3 3 15:13 15
8. Olomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians 1905 9 4 2 3 9:10 14
10. Hradec Králové 10 3 3 4 14:16 12
11. Ostrava 10 2 3 5 7:12 9
12. Mladá Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. Dukla 10 1 4 5 7:14 7
14. Slovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. Teplice 10 1 3 6 9:17 6
16. Pardubice 10 0 4 6 9:20 4
 
Mohlo by vás zajímat

V klubu fanoušci žadoní, aby zůstal. Žhavé trenérské eso má ale nakročeno do Plzně

V klubu fanoušci žadoní, aby zůstal. Žhavé trenérské eso má ale nakročeno do Plzně

S Chorým musí Slavia pracovat, říká Šenkeřík. Koubkův konec byl asi připravený

S Chorým musí Slavia pracovat, říká Šenkeřík. Koubkův konec byl asi připravený

Černé trenérské pondělí. V lize končí další kouč

Černé trenérské pondělí. V lize končí další kouč

Chorý měl být vyloučen. Za sahání na zadek soupeře ale kartu chybně nedostal

Chorý měl být vyloučen. Za sahání na zadek soupeře ale kartu chybně nedostal
Chance Liga Fotbal sport Obsah FK Pardubice FC Baník Ostrava

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose
Fotbal

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Fotbalisté Barcelony v Lize mistrů prohráli s obhájcem trofeje Paris St.Germain 1:2. Brankář Matěj Kovář vychytal Eindhovenu remízu 1:1 v Leverkusenu.
Aktualizováno před 22 minutami
Musk ještě větším ultraboháčem. Prolomil dosud nevídanou hranici majetku
Ekonomika

Musk ještě větším ultraboháčem. Prolomil dosud nevídanou hranici majetku

Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Aktualizováno před 26 minutami
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem
Zahraničí

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 35 minutami

Basketbalistky USK Praha získaly Superpohár, Villeneuve-d'Ascq porazily 86:77

Basketbalistky ZVVZ USK Praha získaly po triumfu v Evropské lize také Superpohár. Na palubovce francouzského týmu Villeneuve-d'Ascq zvítězily 86:77. Napodobily tak double z roku 2015. Nejlepší…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 38 minutami
Superduel online: Fiala nečekaně zvyšoval hlas častěji než Babiš
Zprávy

ŽIVĚ
Superduel online: Fiala nečekaně zvyšoval hlas častěji než Babiš

Sledujte s námi klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let
Zahraničí

Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Britská bioložka Jane Goodallová se proslavila ochranou zvířat
Aktualizováno před 1 hodinou
Zahraničí

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy
Prohlédnout si 10 fotografií
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
Další zprávy