Jablonec v deseti porazil Zlín, poslední Příbram remizovala s Baníkem

V Sýrii byl při náletu zabit vysoký člen teroristické organizace Islámský stát (IS) Muataz Númán Džubúrí. Oznámila to to dnes irácká tajná služba a potvrdil mluvčí irácké armády. Džubúrí byl v IS označován za "guvernéra Iráku" a odpovídal za zahraniční operace IS. Tato organizace ovládala sever Iráku a Sýrie od roku 2014, v Iráku byla poražena roku 2017, v Sýrii loni.