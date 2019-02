Bohemians se konečně dočkali výhry. Bylo to psáno ve hvězdách, prohlásil Hašek

před 1 hodinou

Bohemians ve 22. kole Fortuna:Ligy vyhráli na půdě Zlína 2:0 brankami Krcha a Vacka. Důležitou výhru si připsala také olomoucká Sigma, která doma stejným výsledkem porazila Příbram. Remízu 1:1 viděli fanoušci v Karviné, kde se představily Teplice. Sobotní program uzavře duel mladé Boleslavi s Jabloncem.

"Klokani" vyhráli v nejvyšší soutěži po dlouhých deseti utkáních a utnuli sérii bez vstřeleného gólu, která trvala 479 minut. Naopak domácí pošesté za sebou prohráli.

"Dnes to asi bylo napsáno ve hvězdách, že Bohemka vyhraje a tak se i stalo, já jsem to tak cítil. Jsem šťastný ze spousty důvodů. Žádný trenér nechce být vyhozen, v Bohemce má rád spoustu lidí, nerad bych ji opouštěl," řekl novinářům trenér Bohemians Martin Hašek.

Úvod zápasu patřil zlínským hráčům, kteří si vytvořili mírnou územní převahu, z níž vytěžili v páté minutě standardní situaci a Poznarovu hlavičku do náruče brankáře Fryštáka. "Byla to naše první šance, škoda, že jsme ji neproměnili, to pak ovlivnilo další průběh," komentoval úvod trenér Zlína Roman Pivarník.

Jenže nápor domácích byl příliš jednotvárný, chyběla mu myšlenka a hlavně finální přihrávka, která by překvapila zformovaný obranný blok Pražanů. Ti toho využili a postupem času vyrovnali hru.

Bohemians těžili i z rychlých brejků. Ljovin promáchl při centru z levé strany a Reiter pálil nad po dlouhém pasu a sprintu z hloubi pole. Přesto se "Klokani" dočkali vedení.

Po necelé půlhodině se do zlínského vápna snesl centr, Hůlka nejprve trefil tyč a ve skrumáži uklidil míč do sítě Krch. "Měli jsme být silnější ve vzduchu, ale místo toho z takové situace dostaneme gól," lamentovat domácí záložník Josef Hnáníček. "Dát gól po standardce je pro mě novinka, letos jsme dali jen dva, ale vždy skóroval Hilál, který tu dnes není," uvedl kouč Hašek.

Zlín se stereotypu nezbavil ani po inkasovaném gólu. Blízko k vyrovnání byl Železník a posléze i Poznar, ale ani jeden neprolomil jarní střelecké prokletí Fastavu. "Měli jsme dostatek šancí k tomu, abychom dali gól, bohužel se tak nestalo," podotkl Pivarník, který v minulosti vedl Bohemians.

Pokud prokřehlí domácí diváci čekali po změně stran od svých hráčů nějaké zlepšení, jenže byli rychle vyvedeni z omylu. "Ševci" hráli pomalu, vázla u nich kombinace, přechod do útoku nefungoval.

Bohemians tak stačilo bránit a tu a tam zaměstnat defenzívu Zlína. Blízko k navýšení náskoku měli v 64. minutě, kdy po obléhání Dostálovy branky jako poslední střelecký aktér selhal Záviška.

V závěrečné dvacetiminutovce domácí přece jen zmobilizovali všechny síly a vrhli se do útoku. V 75. minutě nastřelil novic v základní sestavě Zlína Čanturišvili břevno, ale na jeho bombu už v koncovce nikdo ze spoluhráčů nenavázal. Zlín se dožadoval i pokutového kopu za souboj Bartka s Džafičem, ale sudí to jako faul neposoudil.

Tlak domácích gradoval v samotném závěru, ale bez efektu. Naopak ve třetí minutě nastavení po brejku pojistil výhru hostů Vacek svým premiérovým ligovým gólem po zimním příchodu na hostování z Odense.

"Musíme pořád věřit a zvládnout to. Jsme prostě v období, kdy se nedaří, ale je třeba to zlomit a být pozitivní," konstatoval Hnaníček

Zabrala i Olomouc, Karviná má bod

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 22. ligovém kole v souboji sousedů ze spodní části tabulky nad Příbramí 2:0. Hanáky poslal ve 26. minutě do vedení Jakub Plšek a v nastavení přidal pojistku Tomáš Zahradníček.

Sigma poprvé v sezoně vyhrála dvě kola po sobě a poskočila na dvanácté místo. Nováček z Příbrami podlehl v lize Olomouci poprvé po pěti zápasech a je o dva body zpět třináctý.

Po důležité záchranářské výhře sahali i hráči Karviné, kteří ale nakonec remizovali s Teplicemi 1:1. I tak se ale o bod odpoutali od poslední Dukly Praha. Domácí vedli zásluhou Tomáše Wágnera, jenže Severočeši osmnáct minut před koncem vyrovnali z penalty Tomáše Hory.

"Tato ztráta nás mrzí. Měli jsme utkání dobře rozehrané a většinu času pod kontrolou. Více jsme šli za vítězstvím, ale nepotvrdili jsme to druhým gólem. Soupeře jsme nepustili do větší šance, o to více to mrzí. Pak po hloupé chybě inkasujeme z penalty," prohlásil po utkání domácí trenér Norbert Hrnčár.

Karviná ani v šestém vzájemném prvoligovém utkání s Teplicemi nedokázala zvítězit, hosté na jaře získali první bod.

22. kolo první fotbalové ligy:

Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)

Branky: 29. Krch. 90.+3 Vacek. Rozhodčí: Zelinka - Vasjuk, Leška. ŽK: Čanturišvili - Ljovin, Bartek, Vacek. Diváci: 3065.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Holík (77. Jakubov), Buchta, Bačo, Bartošák - Matejov, Hnaníček, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Železník (63. Džafič). Trenér: Pivarník.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Záviška, Reiter (77. Dostál) , Ljovin, Vacek, Bartek - Vaníček, Puškáč (65. Koubek, 89. Jindřišek). Trenér: M. Hašek.

Sigma Olomouc - 1. FK Příbram 2:0 (1:0)

Branky: 26. Plšek, 90.+3 Zahradníček. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkat. ŽK: Sladký, Vepřek - Chaluš, Květ. Diváci: 2748.

Sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Polom, Vepřek - Zahradníček, Kalvach, Plšek (80. Dvořák), Houska (89. Štěrba), Falta - Nešpor (71. Yunis). Trenér: Jílek.

Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Kingue (58. Keita), Jablonský (84. Kodr) - Rezek (62. Voltr), Matoušek, Mingazov - Květ. Trenér: Csaplár.

MFK Karviná - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Wágner - 72. Hora z penalty. Rozhodčí: Marek - Podaný, Dobrovolný. ŽK: Rundič, Faško, Djordjevič, Krivák - Ljevakovič, Čmovš. Diváci: 2245.

Sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič (77. Guba), Krivák, Rundič, Djordjevič - Bukata - Ba Loua (67. Moravec), Budínský, Faško (86. Dramé), Galuška - Wágner. Trenér: Hrnčár.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, Krob (79. Hošek) - Hyčka (46. Moulis), Kučera, Ljevakovič (54. Trubač), Hora - Jindráček, Žitný. Trenér: Hejkal.