Jablonec si poradil se Zbrojovkou, Teplice deklasovaly Pardubice a vyhrálo i Slovácko

Jablonec v neděli porazil Zbrojovku Brno 3:1, Teplice smetly Pardubice 5:1 a Slovácko vyhrálo ve Zlíně 2:0. 10. kolo uzavře večerní duel mezi Slavií a Libercem, který startuje v 19:00.

Jablonec si díky vítězství nad Zbrojovkou připsal třetí výhru po sobě a posunul se na osmé místo tabulky. Dvě branky domácích vítězů dal Jan Chramosta, jednu Vladimir Jovovič, za Zbrojovku vyrovnával na průběžných 1:1 Jakub Řezníček. Ligový nováček, který venku prohrál poprvé v sezoně po třech výhrách, zůstává šestý.

"Jsem rád, že jsme potvrdili vítězství na Slovácku, dokázali jsme na ten zápas navázat výsledkově a trochu i výkonem. Dnes budu mít výtky směrem do obrany, směrem dopředu to bylo opět dobré," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér David Horejš.

V úvodu dvakrát zamotal hlavu obráncům hostů svými kličkami Jovovič a černohorský záložník byl také u zrodu vedoucí branky. Rozhodčí Všetečka nechal při své premiéře v nejvyšší soutěži po Alliho faulu výhodu a Jablonečtí rychle přenesli hru přes celé hřiště. Jovovič zakončil rychlý brejk centrem, brankář Berkovec míč jen vyrazil a Chramosta se v 17 . minutě trefil do odkryté branky.

Brněnský brankář na inkasovaném gólu nebyl bez viny, v následujících minutách však svůj tým dvakrát podržel při střelách Kratochvíla a Považance. Hosté nebyli příliš nebezpeční, vážnější šanci měl jen ve 40. minutě Řezníček, ale brankář Hanuš si s jeho střelou poradil.

Pět minut po přestávce se souboj této dvojice opakoval a opět byl úspěšnější jablonecký gólman. V 53. minutě šli domácí na zteč ve dvojici, Chramosta ještě přihrál do lepší pozice Coolsovi, ale malajsijský reprezentant sám před brankářem šanci vstřelit první ligový gól nevyužil.

O šest minut později se na druhé straně dostal odražený míč k Řezníčkovi a nejzkušenější hráč Zbrojovky ve své třetí šanci nezaváhal. Pro čtyřiatřicetiletého útočníka to byla pátá branka v této sezoně nejvyšší soutěže.

Brňanům ale radost z vyrovnání trvala jen dvě minuty, než Jovovič po Coolsově přesném centru hlavičkoval do sítě. Chramosta se pak v 67. minutě šikovně zbavil dvou obránců a zvýšil na 3:1. V ligovém ročníku si polepšil na šest branek.

"Vážím si toho, jak jsme dokázali reagovat. Začali jsme hrát a hned dali na 2:1 a hru kontrolovali. Gól nás nesložil, spíš nakopl," pochvaloval si Horejš.

Po nepovedené brněnské rozehrávce měl Chramosta dokonce blízko k hattricku, ale branku netrefil a navíc z trávníku odkulhal. Střídající Malínský se pak ještě pokusil o lob z dálky, sice neuspěl, ale Severočeši si už vítězství bez problémů pohlídali. Jablonečtí vyhráli čtvrtý z posledních pěti vzájemných ligových zápasů.

"Fotbal se rozhoduje v pokutových uzeních a tam jsme se dnes chovali nezodpovědně. Dostali jsme góly ze situací, na které jsme hráče upozorňovali, a vpředu jsme nebyli produktivní," posteskl si brněnský trenér Richard Dostálek.

Teplice rozdrtily Pardubice

Tepličtí fotbalisté i díky hattricku Filipa Žáka poslední Pardubice 5:1 a bodovali počtvrté za sebou. Severočeši zdolali svého soupeře v nejvyšší soutěži na šestý pokus poprvé po předchozích pěti porážkách a posunuli se na 11. místo neúplné tabulky. Poslední Východočeši prohráli sedmé kolo v řadě a deváté z úvodních deseti.

Domácí rozhodli o plném bodovém zisku už v úvodním dějství. Nejprve skóroval Tomáš Vondrášek a po něm Žák. Po přestávce se prosadil Tomáš Kučera a následně dvakrát Žák, který dokonal premiérový hattrick v nejvyšší soutěži. Debakl zmírnil v nastavení pardubický kapitán Michal Hlavatý. Východočeši prohráli pod trenérem Radoslavem Kováčem i třetí soutěžní utkání.

V prvním poločase hrozili pouze domácí. V deváté minutě teplický záložník Shejbal vystřelil z vápna, ale gólman Markovič ho vychytal. V 16. minutě přihrál Žák v šestnáctce Kučerovi, jehož pohotová rána zamířila pouze doprostřed branky. Shejbal poté neprostřelil Markoviče ani z úhlu.

V 21. minutě se už Tepličtí dočkali. Gning si na hranici vápna obehrál Kostku, Markovič jeho střelu vyrazil a Vondrášek se z dorážky nemýlil. Čtyřiatřicetiletý kapitán Severočechů se trefil poprvé v ligové sezoně.

Za dalších 20 minut se domácí radovali z druhého zásahu. Shejbal po kombinaci s Kučerou předložil před branku míč zakončujícímu Žákovi.

Po změně stran se v 53. minutě dostali k prvnímu ohrožení branky i hosté. Helešic po Vlčkově dlouhém centru ale z první nastřelil boční síť.

Po téměř hodině hry Severočeši opět udeřili. Střídající Vacek přišel na půlící čáře o míč a Kučera si potáhl balon až před vápno a nechytatelnou ranou do "šibenice" nedal Markovičovi šanci. Jednatřicetiletý záložník se zapsal mezi střelce podruhé v sezoně nejvyšší soutěže.

V 73. minutě Trubač přihrál do vápna Žákovi, ten si obehrál pardubického gólmana a úspěšně zakončil. O dalších devět minut později završil třígólové představení, když mu tentokrát výhodnou střeleckou pozici připravil střídající Vachoušek. Žák dal v této ligové sezoně čtvrtou branku. Svěřenci trenéra Kováče mají s 28 inkasovanými góly nejslabší obranu ligy.

V nastavení se po třech kolech dočkaly trefy i Pardubice zásluhou Hlavatého po střele z dálky. Přesto mají s pěti vstřelenými góly nejhorší útok ligy.

Teplice doma v lize neprohrály počtvrté za sebou a na první výhru na Stínadlech proti Pardubicím potřebovaly čtyři zápasy. Východočeši prohráli venku v ročníku nejvyšší soutěže i pátý duel a jsou tam nejhorším týmem soutěže.

Slovácko ukončilo sérii bez výhry

Slovácko v neděli zvítězilo ve Zlíně 2:0. O jeho branky se ve druhém poločase postarali Mirčás Duskí a Michal Trávník. Tým z Uherského Hradiště tak v nejvyšší soutěži přerušil sérii pěti utkání bez vítězství a dobře se naladil na čtvrteční zápas ve skupině Evropské konferenční ligy proti Nice.

Slovácko v tabulce poskočilo na desáté místo, naopak "Ševci", kteří naplno nebodovali počtvrté za sebou a vyhráli jediný z posledních sedmi domácích zápasů, jsou na předposlední patnácté pozici.

Úvod východomoravského derby vyšel lépe domácím, kteří předčili soupeře dobrým pohybem a aktivní hrou středem hřiště i po křídlech. V páté minutě střílel nad Hrubý, poté pálil přesněji Kolář, ale ke své smůle trefil před sebou stojícího spoluhráče.

Slovácko se dostávalo do tempa jen pozvolna, ale hned jeho první vážnější akce zaváněla gólem. Petržela by ale ve slibné pozici nesměl trefit jen nohy už překonaného a ležícího brankáře Rakovana. Ve 21. minutě poslal míč nad Mihálik, o pět minut později mohl otevřít skóre Daníček, jehož přízemní střela jen o kousek minula tyč Rakovanovy branky. Podobně dopadl i další pokus Mihálika.

Do druhé půle vstoupilo výborně Slovácko a ve 47. minuty šlo do vedení. Mihálik po pasu Kalabišky přeloboval vyběhnutého Rakovana a míč do sítě dorazil Iráčan Duskí, který skóroval potřetí v ligové sezoně.

"Ševci" museli vsadit více na ofenzivu, kterou posílili střídáním. Po hodině hry z hranice pokutového území zamířil tvrdě Janetzký, ale gólman Nguyen s obtížemi vyrazil míč na roh.

V 70. minutě hlavičkoval nepřesně Jawo, pak nápor Zlína na chvíli ochabl, hosté ovládli střed pole a hru kontrovali. V 81. minutě se vydal na dlouhou cestu po pravém křídle čerstvý Tomič, ve vápně našel rovněž střídajícího Trávníka, jenž si položil Koláře a střelou pod břevno rozhodl o osudu zápasu. Zlín prohrál čtvrtý z posledních pěti ligových duelů se Slováckem.

10. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Zbrojovka Brno 3:1 (1:0)

Branky: 17. a 67. Chramosta, 61. Jovovič - 59. Řezníček. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Arnošt - Franěk (video). ŽK: Houska (Jablonec). Diváci: 2189.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich (46. Surzyn), Krob - Považanec (46. Sejk) - Cools, Kratochvíl (72. Šulc), Houska, Jovovič (82. Malínský), Polidar - Chramosta (80. D. Souček). Trenér: Horejš.

Brno: Berkovec - Hrabina (75. Hlavica), Šural, Štěrba, Matejov - Texl, F. Souček (68. Hladík) - Alli (68. Falta), Ševčík (75. Blecha) , Granečný (68. Fousek) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Trinity Zlín - 1. FC Slovácko 0:2 (0:0)

Branka: 47. Duskí, 81. Trávník. Rozhodčí: Machálek - Antoníček, Pochylý - Zelinka (video). Bez karet. Diváci: 4107.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář, Procházka, Bartošák (81. Hellebrand) - Didiba - Fillo (58. Dramé), Janetzký (81. Simerský), Hrubý (58. Vukadinovič), Čanturišvili (90. Kovinič) - Jawo. Trenér: Jelínek.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Duskí (85. Sinjavskij) - Havlík, Daníček - Petržela (69. Tomič), Mihálik (69. Trávník), Kalabiška - Kozák (85. Vecheta). Trenér: Svědík.

FK Teplice - FK Pardubice 5:1 (2:0)

Branky: 41., 73. a 82. Žák, 21. Vondrášek, 59. Kučera - 90.+3 Hlavatý. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Novák - Klíma (video). ŽK: Žák - Tischler, Černý. Diváci: 2614.

Sestavy:

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera (81. Mareček), Jukl, Shejbal (85. Kodad) - Trubač (81. Křišťan) - Gning (80. Vachoušek), Žák (85. Emmer). Trenér: Jarošík.

Pardubice: Markovič - Chlumecký, Hranáč, Vlček - Kostka (46. Vacek), Hlavatý, Icha, Helešic (80. Kurka) - Zahradníček (80. Rosa), Sychra (69. Červenka), Tischler (46. Černý). Trenér: Kováč.