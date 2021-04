Jablonec se na Spartu nedotáhl, v Ďolíčku gól nepadl

Do bezpečnostních barikád před sídlem amerického Kongresu najelo auto a zranilo dva policisty. Řidič byl postřelen a v kritickém stavu byl společně se dvěma zraněnými příslušníky bezpečnostních sil převezen do nemocnice. V okolí Kapitolu panují zvýšená bezpečnostní opatření od 6. ledna, kdy do něj vtrhli podporovatelé tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa ve snaze přerušit formální potvrzení vítězství kandidáta Demokratické strany Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách.