Příbram vedení o deseti neudržela, Baník doma prohrál se Slováckem

Slovácko zvítězilo na půdě Baníku Ostrava 2:1, stejným rozdílem doma porazily České Budějovice Příbram, která hrála hodinu o deseti.

Fotbalisté Slovácka zvítězili v dohrávce 8. kola první ligy v přímém souboji o čtvrté místo v tabulce v Ostravě 2:1. Hosté měli více ze hry a po gólech Janů Klimenta a Navrátila si vypracovali dvoubrankový náskok, který v nastavení už jen snížil střídající Roman Potočný. Baník nebodoval po sedmi kolech a zůstal pátý. Slovácko vyhrálo v lize počtvrté za sebou a upevnilo se čtvrtou příčku. Zápas byl na podzim odložen kvůli koronaviru v ostravském týmu.

Domácí tým zažil teplotní skok, od nedělního zápasu se Spartou se v Ostravě oteplilo o 20 stupňů. Změkl terén a v prvním poločase se na něm odehrálo pramálo zajímavého. Boj mezi vápny 20 minut nepřinesl prakticky nic. Pak si to odvážně středem hřiště namířil k domácí bráně Kubala, prošel přes Pokorného, ale před Laštůvkou mu zakončení překazil Ndefe, který se po příchodu z Karviné dostal poprvé do základní sestavy Baníku.

Slovácko bylo v první půli mírně aktivnější a ve 28. minutě mělo dosud největší šanci. Do Navrátilova sklepnutí se z voleje opřel Sadílek, jehož ránu ještě před bránou ve skluzu tečoval Pokorný. Ale Laštůvka prokázal znamenitý reflex a ránu mířící pod břevno vyrazil.

Ostrava se neprobrala ani po návratu z kabiny a soupeř její laxní výkon plný nepřesností potrestal v 53. minutě. Po faulu na Hofmanna proměnil s přehledem penaltu Kliment.

Domácí trenér Kozel záhy reagoval hned trojitým střídáním, z letargie to ale jeho celek neprobralo. Po hodině hry naopak přišel druhý inkasovaný gól. Laštůvka ještě vyrazil dělovku Kubaly z velkého vápna, ale na tvrdou dorážku Navrátila už nedosáhl.

Ostrava si za celé utkání vytvořila jen minimum nebezpečného. Stronati po standardní situaci v 73. minutě sice parádními nůžkami přes hlavu skóroval, ale rozhodčí odhalili ofsajd a gól neplatil.

Baník dohrál zápas v křeči a vůbec nic na tom nezměnila ani trefa střídajícího Potočného, který v úvodní minutě nastavení skóroval z první střely Ostravy na hostující branku. Více už domácí v šestiminutovém nastavení nestihli.

Příbram vedení neudržela

České Budějovice v dohrávce 14. kola porazily Příbram 2:1. Středočeský celek vedl po trefě Filipa Zorvana z úvodu utkání, ve 40. minutě ale dostal hostující Olivier Kingue červenou kartu a Dynamo v poslední čtvrthodině otočil stav. V 76. minutě srovnal z penalty Benjamin Čolič a chvíli po něm přidal vítězný gól Matej Mršič. Jihočeši vyhráli i druhý jarní zápas a posunuli se na 10. místo tabulky. Příbram zůstala předposlední.

Hosté vstoupili do utkání, které bylo v prosinci odloženo kvůli koronaviru v jejich týmu, nadějně. V páté minutě se na levé straně uvolnil Zorvan a jeho střílenou přihrávku z úhlu si srazil do sítě brankář Drobný. Jihočeši se začali trápit a kupili nepřesnosti. Do poločasu vymysleli jen pár nadějných akcí.

Po výkopu Drobného měl v 37. minutě příležitost Mršič, ale trefil pouze vybíhajícího příbramského brankáře Kočího. V závěru první půle se při podobné akci uvolnil před vápnem Brandner, příbramský stoper Kingue jej v úniku fauloval a viděl za to rovnou červenou kartu.

Domácí se pak i proti oslabenému soupeři dlouho trápili. Ve druhé půli se zpočátku nedokázali nijak výrazně prosadit ze hry a nedařily se jim ani standardky.

Pomohla jim až situace v 75. minutě, kdy Cmiljanovič v pokutovém území fauloval Čoliče, jenž sám následně proměnil penaltu. Navázal tak na úspěšný pokutový kop a vítěznou trefu z úvodního jarního kola proti Pardubicím.

V 79. minutě obrátil skóre na stranu Jihočechů Mršič, který se pravačkou trefil k tyči. Dynamo už výhru udrželo a doma v lize počtvrté za sebou bodovalo. Naopak Příbram venku získala v této sezoně jen dva body a nevyužila možnost opustit sestupové příčky.

8. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 1:2 (0:0)

Branky: 90.+1 Potočný - 53. Kliment z pen., 61. Navrátil. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Horák - Cieslar (video). ŽK: Jánoš, Tetour, Pokorný, Fleišman - Havlík, Hofmann, Kalabiška. Bez diváků.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe (56. Fillo), Pokorný, Stronati, Fleišman - De Azevedo (72. Mena), Jánoš, Tetour, Kaloč (56. Kuzmanovič), Holzer (66. Buchta) - Zajíc (56. Potočný). Trenér: Kozel.

Slovácko: Nemrava - Šimko, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Kubala (67. Kohút), Havlík, Jurečka (89. Srubek), Sadílek, Navrátil (89. Rezek) - Kliment (76. Reinberk). Trenér: Svědík.

14. kolo první fotbalové ligy:

Dynamo České Budějovice - 1. FK Příbram 2:1 (0:1).

Branky: 76. Čolič z pen., 79. Mršič - 5. Zorvan. Rozhodčí: Matějček - Hájek, Melichar - Hrubeš (video). ŽK: Drobný - Zorvan, Horváth (trenér). ČK: 40. Kingue (Příbram). Bez diváků.

Sestavy

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Novák - Brandner (46. Ekpai), Čavoš, Javorek (90. Mészáros), Valenta (46. Ledecký), Mršič (90. Skovajsa) - Alvir (85. Havel). Trenér: Horejš.

Příbram: Kočí - Laňka, Tregler, Kingue, Cmiljanovič - Vais (62. Vilotič), Soldát, Hájek (77. Kvída), Nový (85. Januška) - Zorvan (77. Vávra) - Voltr (62. Dočekal). Trenér: Horváth.