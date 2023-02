Sparta - Mladá Boleslav 2:1. Domácí otáčejí skóre, Krejčí proměnil pokutový kop

Je za námi úvodní půle duelu. Do ní vstoupili lépe hosté, kteří nejprve zahrozili ve 2. minutě Žitným, ale jeho tutovku Kovář pokryl. O minutu později se však do odraženého míče opřel Michal Tomič, jehož tečovaný projektil skončil v síti. Sparťané se dočkali vyrovnání v 6. minutě. Po sklepnutí Kuchty si připsal první trefu v rudém dresu Kaan Kairinen. I poté pokračovala aktivní hra od obou mužstev a přeci jen aktivnějším mužstvem byli domácí. Ti svou aktivitu přetavili v obrat ve 36. minutě, kdy se po faulu na Haraslína kopala penalta, kterou dokázal proměnit Ladislav Krejčí. O pár chvilek později mohl skóre srovnat Ladra, ale mířil pouze do boční sítě. V závěru nastavení mohl ještě skórovat Krejčí, ale jeho hlavičku si Mikulec pohlídal. Do kabin si tak domácí odnášejí vedení 2:1.