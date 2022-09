Slovácko - Slavia 1:0. Parádní start domácích, Doski slaví po patnácti vteřinách

Slovácko si sice dokázalo v kvalifikačních bojích vydobýt postup do základní skupiny EKL, avšak v domácí soutěži to zatím není úplně ono. Po 6 kolech mají na kontě 8 bodů, které stačí na aktuální 9. místo v tabulce. V posledních dvou duelech navíc nezapsali ani bod a dnes mají tak co napravovat.