Pražský celek na konci října schytal krutou porážku 0:4 v derby a vypadalo to, že se z ní bude jen horko těžko oklepávat. Jenže přišel velký obrat a poslední tři duely vlily letenským novou krev do žil. Kouč Priske přišel s rozestavením 3-4-3 a začali se dít věci. Sparta nejprve po zodpovědném výkonu vyhrála v Plzni 1:0, doma pak rozstřílela Slovácko 4:0 a uspěla i v domácím utkání s Českými Budějovicemi, které komplikovala mlha. Před jarní částí sice na vedoucí ztrácí, ale nic není ztracené. A to ani v MOL Cupu, tam ji los přisoudil do čtvrtfinále Liberec.