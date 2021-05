Mladá Boleslav - Sparta 2:2. Bláznivá první půle nabídla 4 góly, šance i zásah videa

9.

Sparta dává gól! Hostům náramně vyšel vstup do utkání, pomineme-li hrubku Nity, a po krásné kombinaci se dostávají do vedení. Skvěle to z pohledu Sparty udělal Hložek, jenž potáhl míč podél vápna, přihrála na pravou stranu šestnáctky Mobergu Karlssonovi, jenž zpětným pasem oslovil TOMÁŠE WIESNERA, jenž o tyč poslal balón do prázdné brány.