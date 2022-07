Hradec - Slavia. Postupem v Evropě posilnění sešívání míří na hradecké "Votroky"

Hradec Králové má na co navazovat. V nováčkovské sezóně zazářil takovým způsobem, že se dokonce dostal do nadstavby. Byť v ní obsadil poslední šesté místo, tak se sezóna musela hodnotit jednoznačně jako povedená. Kádr pro novou sezónu přílišnými změnami neprošel. Ze základní sestavy odešli pouze Jan Mejdr a Jan Král, naopak proti původním předpokladům zůstal Adam Vlkanova. Svěřenci kouče Koubka ještě letošní sezónu budou hrát domácí utkání na stadiónu Mladé Boleslavi, příští rok už by se konečně měli představit doma. V přípravě se Východočechům dařilo. V poslední generálce před týdnem rozstříleli druholigovou Chrudim 4:1.