Fotbalové jaro v Česku začalo. České Budějovice zpražily Mladou Boleslav třemi góly

Fotbalisté Českých Budějovic v úvodním jarním zápasu první ligy zvítězili nad Mladou Boleslaví 3:0. O triumfu rozhodli Jihočeši v první půli, kdy se trefili Patrik Čavoš, Filip Havelka a Ivan Schranz.

České Budějovice tak v tabulce svého dnešního soupeře přeskočily a posunuly se na páté místo. Mladá Boleslav klesla na šestou pozici.

Jihočeši začali jarní část velkolepě. Po pár minutách vyrovnané hry jim pomohlo i štěstí, když Čavošovu střelu tečoval Pudil, míč změnil směr a brankář Šeda na to nedokázal reagovat. České Budějovice tak po čtvrthodině vedly 1:0.

Aktivita domácích však ani po prvním zásahu nepolevila a následoval další gól. Havelka v 19. minutě z necelých 20 metrů napálil míč, který zapadl přesně pod břevno, a českobudějovický tým měl rázem dvoubrankový náskok.

Bídný poločas pro Mladou Boleslav však ani tímto momentem ještě neskončil. Po jednom z rohů trefil Havel břevno a o chvíli později se Jihočeši gólově prosadili potřetí. Sivokovu hlavičku sice Šeda vyrazil, jenže k míči se dostal Schranz a střelou z úhlu zvýšil na 3:0. "Byl to nejhorší poločas, který jsem za dva roky v Mladé Boleslavi zažil," řekl po zápase trenér hostů Jozef Weber.

Mladá Boleslav o přestávce dvakrát vystřídala. Trenér Weber poslal do hry dalšího útočníka Jiřího Klímu a Zeleného, jenž přišel do týmu na poslední chvíli ze Slavie.

Hosté se však dostali pouze do jedné nebezpečné situace, když Wágner po Čavošově chybě mířil z dobré pozice nepřesně. České Budějovice pak aktivní hrou prakticky až do konce zápasu Mladé Boleslavi nedaly naději na lepší výsledek. "Sice to vypadalo jako jednoznačná záležitost, ale nebylo to tak. Mladá Boleslav je kvalitní tým a nám hodně pomohly ty rychlé góly," řekl českobudějovický záložník Čavoš.

21. kolo první fotbalové ligy:

Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 3:0 (3:0)

Branky: 15. Čavoš, 19. Havelka, 38. Schranz. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Ardeleanu (video). ŽK: Budínský, Jiří Klíma, Křapka (všichni M. Boleslav). Diváci: 3188.

Sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Brandner (68. Mészáros), Havelka, Javorek (76. Šulc), Čavoš, Mršič (85. Ledecký) - Schranz. Trenér: Horejš.

M. Boleslav: Šeda - Douděra (46. Zelený), Pudil, Jakub Klíma, Křapka - Ladra (46. Jiří Klíma), Budínský, Hubínek, Janošek, Fulnek (83. Hönig) - Wágner. Trenér: Weber.