Floutek, grázlíček? Čvančara je živel, ale dá se zvládnout, říká kouč o posile Sparty

Přestupovým hitem lednového okna se stal jablonecký útočník Tomáš Čvančara. Zajímaly se o něj oba pražské velkokluby, oba už poznal v mládežnických kategoriích. Jednadvacetiletý fotbalista nakonec zamířil na Letnou a před Spartou nyní stojí nesnadný úkol: zkrotit jeho temperamentní naturel.

Do útočníka ještě v dresu Jablonce se na podzim pustila v tradičním ligovém komentáři pro Aktuálně.cz legenda severočeského klubu internacionál Milan Fukal, účastník mistrovství Evropy 2000.

"Potuluje se po hřišti, myslí si snad o sobě, že je druhý Schick, a všem naznačuje, zblázněte se ze mě. Chová se jako floutek," prohlásil doslova. "Já bych mu nařezal, seřval ho, co si o sobě myslí. Zatím nic neodkopal, ať se konečně probudí. Budeš jezdit po zadku, žrát trávu, a ne si hrát na primadonu," nešetřil mladého hráče.

Okolo jeho kritického vyjádření se strhla docela slušná mela. "Já si ale za těmi slovy nadále stojím," necouvá Fukal. "Nebyl jsem v jablonecké šatně, ale stačí mi jen, jak se chová na hřišti a veřejnosti," nebojí se nadále ostrého názoru. "Kluci chodí do mé restaurace na obědy a stačí mi, když vidím, že neumí ani pozdravit," odhaluje trhliny ve výchově.

Jako bývalý hráč s letitými kontakty patrně ví, co se děje i v kabině, ale to komentovat nechce. "Jestliže si někteří hráči na Čvančaru stěžovali, tak jsem jim jasně řekl: To je vaše chyba! Jste starší, zkušenější, máte toho za sebou víc, máte si ho srovnat!" dává návod.



Od toho je však především nadřízený a trenér Petr Rada umí být velký ničitel frajerů a floutků. "Já s ním problémy neměl," prohlásil kouč v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz o útočníkovi. "Pokud by se někdo choval špatně, měl by velké problémy se mnou," ujišťuje.

Vnímá však, že různé zvěsti okolo Čvančary obcházejí. "Tomáš je trochu jiný než další hráči, takový grázlíček," připouští Rada. "Ale já mám tyhle typy rád, víc než ty, co sedí a mlčí," troufal si využít temperamentnější jedince pro prospěch týmu. "Telefon na tréninku, to ano, ale to dělají skoro všichni a dostávají pokuty, ale jinak žádnou mez výrazně nepřekročil, to bych si s ním vyřídil," zdůrazňuje jablonecký kouč.

Mladého útočníka vábily oba pražské kluby, dal přesnost Spartě. Uvádí, že mu nabídla lepší podmínky, jednala seriózněji, odkryla mu lákavější perspektivy. V kuloárech se však nese, že za jeho účinkování ve Slavii se ne všechno povedlo a už by si zpět červenobílý dres neoblékl.

"Nevím o ničem," dušuje se trenér slávistické mládeže Petr Mikolanda. "A to jsem ho měl v dorostu ve Slavii, Admiře i ve Viktorce Žižkov," připomíná dlouhodobější spolupráci. "Tomáš je jiný než ostatní, rád je středem pozornosti," připouští ovšem. "Měl výkyvy ve výkonech i v chování, ale to bylo v jeho věku normální."

Jeden trenér chválí, druhý ne. "Byl hodně specifický, puberta byla u něj hodně poctivá, nebylo lehké ho uhlídat," uvádí Rostislav Kohoutek, jenž v Edenu vedl patnáctiletého Čvančaru. "Autority moc neuznával," pokračuje. "Živelný, neposlušný, ale ne nezvladatelný," nachází vystudovaný pedagog správná přídavná jména. "Ale takových bylo v jeho kategorii víc," nevidí nic nepřiměřeného.

Do fotbalových vztahů však často vstupují rodiče. "S jeho otcem jsem pohovory měl," nezastírá Kohoutek. "Neříkám spory či dokonce sváry, ale měli jsme jiné názory," nepopírá.

"Nelíbilo se mu, že dostává syn málo příležitostí, přitom statistika dokazovala, že má sedmdesát procent vytíženosti, nejvíce ze všech. Nebo že mu spoluhráči málo nahrávají do šance, přitom byl nejlepším střelcem. To se přece samo vylučuje," upozorňuje Kohoutek.

Otec reprezentanta mládežnických výběrů Antonín Čvančara to víceméně potvrzuje. "Před tím vedl syna Vasil Bojev a s ním jsem si náramně rozuměl," odkrývá pozadí. "Dlouhá léta se zabývám fotbalovou metodikou, takže nejsem úplně bez poznatků," hájí své připomínky. "Trenér Kohoutek měl jiný pohled, ale to se stává," připouští.

V žádném případě pak netvrdí, že by to byl důvod, aby si potomek vybral ze dvou nabídek Spartu a Slavii už předen odvrhl. "Sparta dává více prostoru mladým hráčům, věří jim, navíc hodně nových spoluhráčů zná a jsou kamarády," nastiňuje otec Antonín.

Od ledna Čvančara změnil působiště a jeho prodejem do Sparty si jablonecký klub zajistil peníze na provoz. Polepšila si i rodina, za vyplacený bonus si podle zpráv z kuloárů koupil syn nový vůz jaguár a tátovi pořídil superb.

Nyní musí vytáhlý útočník na Letné dokázat, že možná jeho chování neslo závadné stopy a mohl být považovaný za floutka, ale skrývají se v něm především široké fotbalové schopnosti.