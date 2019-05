Fanoušci slzeli. Za rok znovu, přál si rozjařený Tvrdík. Kouč hráče hlídat nebude

před 1 hodinou

Poslední minuty zápasu slávisté odpočítávali. Střelu Nemanji Kuzmanoviče tři minuty před koncem brankář Ondřej Kolář vytěsnil pohotovým zákrokem tak tak na roh. Sešívaní znervózněli, ale zápas dohráli úspěšně. Když se ve třetí minutě nastavení ozval vytoužený hvizd rozhodčího Karla Hrubeše, propukly oslavy.

Na první pohled byly ovšem trochu jiné, než by divák po celoročním snažení čekal. Když hráči necelé dvě hodiny po ukončení zápasu nastupovali do soukromého vagonu druhé třídy zpožděného rychlíku směrem na Prahu, nebylo slyšet bujaré pokřiky ani vidět křepčící skupinky. Naopak. Například Michel Ngadeu nastupoval do vlaku s vážným výrazem a sluchátky v uších.

Slavia chce poprvé v samostatné lize získat double a už ve středu ji čeká duel s Baníkem číslo dvě. Chce jej vyhrát, a klidně kvůli němu odloží oslavy.

Po zápase se seběhli slávisté do velkého klubka, realizační tým ve středu s Jindřichem Trpišovským se držel kolem ramen ve velkém kruhu. Fanoušci propukli v nadšení. Remíza 0:0 v Ostravě přinesla "sešívaným" definitivní jistotu titulu.

Cesta Slavie se nedá popsat

Slávisté slavili v Ostravě po necelých pěti letech. Tentokrát to ovšem byly úplně jiné emoce. Tehdy na dodýchávajících Bazalech Slavia prohrála 0:2 a musela doufat v příhodné výsledky na ostatních stadionech. Tak tak se udržela v lize. Teď se podruhé od té doby raduje z titulu.

"Bylo to taky v Ostravě, ale to byly úplně jiné pocity," vzpomínal jeden z posledních pamětníků v kádru Milan Škoda. "Slavia se za tu dobu proměnila strašně moc, to se nedá vůbec srovnávat," komentoval. V zápase se stal hráčem s nejvíce starty v samostatné lize v sešívaném dresu.

"Když jsem viděl u fanoušků jak brečí štěstím…" hledal slova Jindřich Trpišovský po zápase. "To vás zahřeje více než všechny tituly a poháry," pousmál se trenér. "Hnalo nás to dopředu," dodal.

Oslavy budou krotit

Na trávníku slavil divoce společně s hráči ve slunci, které po bouřce a prudkém dešti proniklo mezi mraky. Ve vzduchu se nesla vůně šampaňského, ale slávisté svou radost krotili.

"Přál bych si, aby oslavy byly velké, ale úplně velké být nemůžou. Za tři dny nás čeká důležitý zápas, který chceme vyhrát. Chceme získat double, který jsme si vysnili před sezonou," přemítal Škoda "Ale oslavíme to, nějaké pivo si kluci dají. Nic velkého," předeslal Škoda.

Mezitím kolem něj procházeli uvolnění spoluhráči prosáklí šampaňským. "Hráče čeká zítra trénink, jsem zvědavý, jak se to povede," smál se sportovní ředitel Jan Nezmar. "Doufám, že ideálně nebudou žádné oslavy," zvážněl.

"Kluci mají speciální vlak. Nepředpokládám, že to bude bez oslav a bez alkoholu, ale věřím, že to ustojíme. Protože chceme sezonu dotáhnout k double. Ten cíl je ještě před námi," upozornil bývalý hráč Liberce, Synotu nebo Opavy než mu do řeči skočil rozzářený šéf klubu Jaroslav Tvrdík. "A za rok znovu!" smál se, zatímco s dalšími členy vedení Jiřím Vrbou a Tomášem Syrovátkou mířil ze stadionu.

Úleva spíš než radost

I to symbolizuje obrovský tlak, který všichni slávisté museli v sezoně cítit. Očekávání byla jen ta nejvyšší. Nejspíš proto cítili po rozhodujícím duelu spíš úlevu, než radost. "Byl na nás velký tlak. Sezona byla náročná, program těžký. Nedokážu si představit, že by letos titul získal někdo jiný," přitakal Škoda. "Je to úleva, že jsme to zvládli. Další věci mi dojdou postupem času. Máme krásné pocity, že jsme udělali radost tolika lidem. Spíš bych ale použil slovo úleva," přidal se trenér Trpišovský.

A vrátil se ještě k oslavám. "Nejsem tak naivní, abych si myslel, že hráči nebudou slavit. Hráči se na to těší. Je výhoda, že máme cestu zpátky. Vyprchá to z nich. Zítra máme trénink. Čeká nás zápas ve středu. Oslavy určitě budou, klukům nebudu, ani nechci nic zakazovat. Domů je doprovázet nebudu, nemám na ně páky. Chceme důstojně dohrát ligu. Čeká nás derby, předávání poháru, pohárové finále," dodal vážně.

Hned po ukončení tiskové konference, kam si trenér Slavie přinesl i batoh s osobními věcmi, zamířil do připraveného autobusu a odtud do zmiňovaného vlaku. Slávistická radost bude kompletní, až pokud se bude radovat z trofeje i ve středu. Celý klub si je toho vědom. Oslavy tak nejspíš opravdu půjdou stranou. Prozatím.