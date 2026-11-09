Fanoušci Slavie se děsí, že po Chorém přijde další neurvalec. K čemu byl v Plzni VAR?

„Slavii odchází do různých reprezentačních výběrů dost hráčů, kdežto největší konkurent Sparta nemá v českém ani jednoho, což je samo na pováženou,“ říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Šlágr kola Viktoria Plzeň proti Spartě přinesl docela zajímavý zápas, kde nikdo nebyl favoritem. A remízou ztratily oba týmy. Usilují o nejvyšší příčky, Sparta na čtvrtém místě ztrácí na Slavii už deset bodů, Plzeň na osmém dokonce čtrnáct. To je hodně. Zdá se, že do konce ligy je sice dost kol, ale na jaře to pak letí a těžko se něco dohání.
Oba kluby mají nějaké své problémy, Sparta přestala vyhrávat v domácí soutěži i na evropské scéně, nedaří se jí, jak by si přála. Plzeň se po hrůzném začátku lepší, určitě by ji vítězství nad Spartou a tři body ještě posílily.
Diskutuje se, jestli sparťanskému gólu, který výsledek pochopitelně hodně ovlivnil, nepředcházel faul hráče hostů Jonatana Brunese na stopera domácích Sampsona Dweha.
Překvapuje mě, že když je zavedený VAR – rozhodčí na hřišti nemůže všechno vidět ze všech úhlů a posoudit – nezavolá si ho v takto vyhrocených případech, aby se na celou akci pořádně podíval a vynesl skutečně odpovědný verdikt. To tam VAR (v tomto případě Marek Radina – pozn. Aktuálně.cz) být ani nemusí.
Slavia smetla jinak sympaticky bojující Artis Brno, gól slavili i netradiční střelci Chaloupek, Jurásek, první trefu v sezoně si připsal Provod. Trenér Jindřich Trpišovský si po utkání posteskl, že reprezentační přestávka přichází v nevhodnou dobu, protože obhájce titulu teď jede a daří se mu.
Naprosto mu rozumím a chápu ho. Je to tak, někomu přestávka prospěje, někomu méně, zvlášť když se daří. To bys chtěl hrát pořád. Ale reprezentační zápasy nastávají v tradiční dobu, je třeba se s tím vyrovnat.
Trpišovský se teď modlí, aby se někdo z jeho svěřenců nezranil nebo nepřišly jiné potíže. Ale opakuju – k sezoně reprezentační duely patří.
Jeho protějšek v ligovém střetnutí Roman Nádvorník si postěžoval, že nemohl počítat se dvěma pevnými články obrany liberijským legionářem Fullym a francouzským Glossoou, kteří patří Slavii, jsou v Brně na hostování a nemohli proti mateřskému klubu nastoupit. K nim se přiřadil ještě gambijský útočník Sanyang.
Tohle opatření neuznávám a zásadně s ním nesouhlasím. Trenér Nádvorník s tím ovšem nic nenadělá, hráč se mu do koncepce hodí, bere ho proto i s tímto zákazem. Je to čistě na vedení Slavie. Jestliže klub někoho pustí, neboť s ním patrně nepočítá do základní sestavy, tak mu nemůže vadit, když nastoupí i ve vzájemném souboji třeba se zvýšenou motivací ukázat se.
Vnímám ovšem i námitku, že jde především o ochranu hráčů samotných. Pomůže porazit mateřský klub, který pak třeba nezíská titul nebo sestoupí, a chytí nepříjemnou nálepku zrádce. Nebo naopak udělá fatální chybu, u obránce to není nic neobvyklého, a zase ho bude vinit druhá strana. Není to někdy snadná situace.
Sám jsem sice nikdy v této pozici nebyl, ale nadále stavím profesionální přístup na první místo. Hraju za někoho, tak nechám na hřišti duši i tělo bez ohledu na okolnosti.
Vedení Sigmy Olomouc po porážce v Hradci 0:5 odvolalo trenéra Pavla Hapala i z funkce sportovního ředitele. Hodně mě zaráží a především uráží způsob, jakým to udělalo – hned po utkání. Ani se na to nevyspali. A hlavně bez patřičného odůvodnění.
Neberu vedení právo rozhodnutí, ale především fanoušci, pro které se fotbal také hraje, by měli mít nějaké vysvětlení.
Sportovní důvod nenalézám. Olomouc je pátá, tedy v popředí, má stejně bodů jako Sparta, o jeden méně než Mladá Boleslav, o dva než druhý Liberec. Jestli bylo v plánu, aby na tom po podzimní sezoně byla jako Slavia a nasbírala přes třicet bodů, pak ano, jde o nesplnění úkolu. Ale má se říct, jaké jsou ambice.
Když si k tomu připočteme rychlost, s jakou byl Pavel odvolán, pak je to naprosto nedůstojné. Pokud si český fotbal nebude vážit lidí, jako je on, a zacházet s nimi takto z pozice síly, nikdy se jeho prostředí nezkulturní.
K vysoké porážce hodně přispělo vyloučení útočníka Václava Sejka. Ohnal se rukou, šel ven správně, tím bych tento prohřešek uzavřel. Proslýchá se, že o něj projevuje zájem Slavia a její fanoušci se už hrozí, že přijde podobný neurvalec jako Tomáš Chorý, který nedokáže udržet emoce.
Tohle srovnávání odmítám. Sejk si hned uvědomil, jakou blbost učinil, omlouval se, ještě než viděl červenou. Šlo o úlet, který by nechtěl opakovat. Největším trestem pro něj naopak je, že nejen poškodil spoluhráče a přišla výrazná prohra, ale svým způsobem se podílel na odvolání trenéra Hapala. S tím se vyrovnává těžko.
Téma Baník řešíme pokaždé, teď výrazným rozdílem vyhrál v Brně. Byl to pohledný zápas, čtyři góly, diváci – nikoli fanoušci Zbrojovky – si ho mohli vychutnat. A to je, co bych chtěl od Baníku, k čemu ho zavazuje jeho tradice. Abych se při jeho zápasech nenudil, viděl hezké výkony a příkladný přístup. Abych se na něj těšil, jak tomu bývalo.
Hattrick, první v české soutěži, zaznamenal Filip Kubala. Ví se o něm, že sice gól dát umí, ale je jich dost málo, ve fotbalovém životopisu je nemá pravidelně ani potřebné množství. Spíš má pověst toho, kdo je druhým připravuje svou agilností, schopností trhat obranu protivníka. Prostě servisman.
Správný útočník má však být trochu sobec, toužit po tom, aby góly dával, nikoli je jenom připravoval. Takhle by měl Kubala i přemýšlet a hned se zvedne jeho hodnota.
Milan Fukal
Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.
Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.
V české nejvyšší soutěži odehrál 197 utkání a vstřelil 20 gólů, v německé bundeslize nasbíral 109 střetnutí a devět branek.
Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.
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