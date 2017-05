FAČR podal stížnost proti obvinění kvůli dotacím. Majitelé klubů zase plánují mimořádnou schůzku

před 47 minutami

Kvůli uvalení vazby na šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty se mimořádně setkají majitelé profesionálních ligových klubů. FAČR zase podává stížnost proti obvinění v souvislosti se státními dotacemi

Praha - Fotbalová asociace ČR podala stížnost proti obvinění v souvislosti se státními dotacemi. V tiskové zprávě také potvrdila, že kvůli uvalení vazby na předsedu Miroslava Peltu ji povedou místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr.

FAČR je spolu s Peltou, náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou stíhána kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Asociace však už dřív jakékoliv provinění odmítla.

"V současné chvíli je předčasné cokoliv předjímat. Asociace doposud nebyla seznámena se spisem a tím pádem se nemůžeme ani detailně k ničemu vyjádřit. FAČR s obviněním nesouhlasí, podala proti němu stížnost a požádala o nahlížení do spisu, aby měla o celé věci přesné informace," stojí v prohlášení.

Na Peltu byla dnes uvalena vazba a podle právního zástupce v ní zůstane asi tři týdny. Během této doby tak podle stanov povedou FAČR Zlámal s Berbrem. "Zdeněk Zlámal vede asociaci navenek, já ji vedu uvnitř. Život běží dál, protože fotbal se nedá zastavit," řekl pro Radiožurnál Berbr.

Na pondělí už také bylo svoláno mimořádné zasedání výkonného výboru FAČR. Uvalení vazby totiž mimo jiné může Peltovi za měsíc zabránit kandidovat na valné hromadě na znovuzvolení do čela českého fotbalu. Dvaapadesátiletý funkcionář dosud neměl protikandidáta.

Majitelé prodiskutují další postup

Vzhledem k uvalení vazby na předsedu FAČR se mimořádně sejdou zástupci vlastníků profesionálních klubů. Podle Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže, budou majitelé řešit další postup s ohledem na blížící se volební valnou hromadu (2. června), na níž měl Pelta obhajovat svůj post.

"Ligová fotbalová asociace si uvědomuje vážnost situace, která během několika posledních dnů nastala, byť čerpáme informace pouze z médií. Ovšem je jednoznačné, že už nyní mají aktuální události negativní vliv na český fotbal včetně ligového," uvedla LFA v tiskovém prohlášení.

"S ohledem na blížící se volební valnou hromadu bude svoláno setkání majitelů profesionálních klubů, aby zde byl prodiskutován další postup," dodala LFA.

Některé kluby už daly najevo své znepokojení. Předseda představenstva prvoligových Teplic Pavel Šedlbauer ČTK mimo jiné řekl, že ho Peltovo zapletení do aféry s možným zneužitím státních dotací nepřekvapilo. Pelta by podle něj v žádném případě neměl znovu kandidovat a to i bez ohledu na aktuální kauzu.

Podle předsedy představenstva pražské Slavie a zástupce čínského vlastníka klubu CEFC Jaroslava Tvrdíka český fotbal prochází krizí a je třeba přemýšlet o lidech, kteří ho z ní vyvedou. Na twitteru doporučil Jiřího Šimáněho, který ještě nedávno spoluvlastnil klub z Edenu.