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Sport

Export tří slávistů do Liberce potvrzen, stěhuje se i bývalý kapitán

ČTK

Slovan Liberec dotáhl příchod tří fotbalistů ze Slavie - bývalého kapitána Jana Bořila, útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Bužka.

UEFA Champions League - Slavia Prague v FC Barcelona
Vasil Kušej je jedním z trojice slávistů, kteří přestupují do Liberce.Foto: REUTERS – David W Cerny
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Podrobnosti připravujeme.

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