Export tří slávistů do Liberce potvrzen, stěhuje se i bývalý kapitán

Slovan Liberec dotáhl příchod tří fotbalistů ze Slavie - bývalého kapitána Jana Bořila, útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Bužka.
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Afghánistán zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně
Východní provincie Afghánistánu v sobotu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně, uvedla agentura AFP s odvoláním na americkou geologickou službu.
Na školáka, co prodával limonádu, poslali policii. Reakce strážnic dojala celé Polsko
Neobvyklý případ městské policie v pohraničním městě Bogatynia se stal velkým příběhem po celém Polsku. Místní strážnice tam musely minulý týden řešit anonymní hlášení jedné z obyvatelek, které se nelíbilo, že dvanáctiletý chlapec prodává na ulici domácí limonádu, a žádala policii o zásah. Policistky se však rozhodly celou situaci vyřešit po svém.
Německý advokát: Němci si o Češích mysleli, že kradou auta a ledviny, na mě ale působili jako intelektuálové
Byl prvním porevolučním západním studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, i když předtím o východní blok nejevil zájem. Před dvaceti lety Arthur Braun v Praze založil advokátní kancelář bpv Braun Partners, která nabízí klientům z Česka, Slovenska a dalších středoevropských zemí služby týkající se českého, německého i unijního práva.
Parádní česká jízda. Hokejbalisté smetli Finsko a v Ostravě si zahrají o zlato
Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8:1, postoupili potřetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy.
V Česku padl nový rekord nejvyšší naměřené teploty, v Doksanech bylo 40,6 stupně
Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl na facebooku kolem 15:30 Český hydrometeorologický ústav.