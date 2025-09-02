Slavia přivádí z Baníku útočníka Prekopa, Trpišovský mluví o vysněné posile

Slavia dotáhla další dílek skládanky do útoku. Přichází forvard, kterého trenérský štáb dlouho pozporoval.
"Erika jsme sledovali opravdu dlouho, patřil mezi naše vysněné posily. Jeho typologie dokonale zapadá do našeho způsobu hry a věřím, že nám okamžitě dodá kvalitu i energii. Je to hráč, kterého jsme si skutečně přáli a jsem nesmírně rád, že nám ho vedení dokázalo přivést. Společně s Muhammedem Chamem budou posilami, které nám pomohou zvládat cíle a náročnost letošní sezony," řekl trenér Jindřich Trpišovský.
Slavia se po posile do ofenzivy poohlížela už nějaký čas. Aktuálně jí schází klíčový útočník Tomáš Chorý, který si na domácí scéně odpykává trest na šest soutěžních utkání za úder pěstí do rozkroku protihráče. Červenobílým bude chybět ještě ve dvou zápasech.
Vršovičtí dotáhli přestup tak, aby novou posilu stihli zařadit do kádru pro hlavní fázi Ligy mistrů. Uzávěrka soupisek je dnes o půlnoci.
Kdo je nová akvizice? Sedmadvacetiletý Erik Prekop se profiloval jako poctivý hrot, který zvládá hrát zády k bráně, přetlačit stopery i ustát tlak v pokutovém území.
"Má skvělou hru zády k bráně, osobní souboje a útočnou hlavu, což dokazoval v Bohemce, Hradci i Baníku. Je to týmový hráč, vítězný typ. Věřím, že to bude podobná posila v rozběhnuté sezoně, jako když přišel Vasil Kušej z Mladé Boleslavi," dodal kouč Slavie.
Je to tedy typ útočníka, který umí odpracovat špinavou práci a zároveň být nebezpečný v zakončení.
Prekop vyrůstal v AS Trenčín, kde se jako teenager dostal i na soupisku pro evropské poháry. Ligový debut si zapsal proti Zemplínu Michalovce.
Aby nabral minuty a klid v koncovce, šel na hostování do Interu Bratislava a Petržalky - v 18 druholigových zápasech tam nasázel 17 branek.
Následoval přesun do Česka. V Hradci Králové odehrál 88 soutěžních utkání, dal 19 gólů a pomohl černobílým zpět mezi elitu. V roce 2022 zamířil do Ďolíčku, kde v lize přidal 13 tref v 55 startech a pět asistencí.
Výkonnostní křivka šla nahoru i v Baníku: 14 gólů v 51 duelech a solidní stopa v kvalifikaci Konferenční ligy, kde ve čtyřech zápasech posbíral tři body do osobních statistik. Vysoký 185 cm, silný ve vzduchu, odolný v soubojích.
Na jaře 2025 si připsal i premiéru v reprezentaci Slovenska - debutoval v červencovém duelu proti Řecku (1:4).
Mezinárodní tempo poznal na vlastní kůži, teď přichází test v prostředí, kde je tlak každodenní normou. Sám hráč bere přestup jako úlevu po náročných jednáních.
"Byly to náročné dny, v koutku duše jsem doufal, že jednání dospějí ke zdárnému konci. Teď tu sedím a jsem moc rád, že všechno klaplo," těšilo Prekopa.