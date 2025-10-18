Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Slavii trápí marodka v zadních řadách, a tak defenziva nastoupila v improvizovaném složení.
Kapitán Bořil netradičně operoval na pravém kraji obrany, na opačné straně hrál Zmrzlý.
Mezi tyčemi stejně jako při remíze 1:1 v derby na Spartě zaskočil Markovič místo zdravotně indisponované gólmanské jedničky Staňka.
Pražané se po reprezentační pauze hledali a prožili rozpačitou první půli. Sice přes 70 procent času drželi balon, ale k žádné vyložené šanci se za úvodních 45 minut nedostali a dokonce ani velmi nezvykle nevystřelili mezi tyče.
Zlínští dobře bránili, důsledně dostupovali a několikrát zahrozili. Jednou nedotáhli brejk dvou na jednoho, ve 44. minutě po Křapkově centru z levé strany chyběl Pišojovi kousek, aby se před bránou protlačil k balonu.
Domácí trenér Trpišovský po přestávce dvakrát vystřídal a na trávník poslal Zafeirise s Vorlickým místo Kušeje se Zmrzlým.
Pražané přidali a ve 49. minutě měl velkou šanci Chaloupek, jehož hlavičku zblízka vyrazil gólman Dostál. Zlínský brankář se blýskl i o pár vteřin později, kdy vychytal Bořilův průnik, Cham následně z dorážky hlavičkoval kousek vedle.
Slávisté ve druhé půli většinu času obléhali soupeřovo pokutové území, ale neprosadil se ani v 79. minutě střídající Prekop, jehož pokus vyrazil Dostál.
Domácí dohrávali zápas ve velké křeči a strhnout očekávané vítězství na svou stranu se jim nepovedlo ani v nervózním nastavení.
Červenobílí v lize se Zlínem pojedenácté za sebou neprohráli, remíza je ale pro ně velkou ztrátou. Obhájce titulu z Edenu sice jako jediný tým udržel neporazitelnost v tabulce a poskočil do jejího čela, v neděli ho však může sesadit městský rival Sparta. Letenští v případě vítězství na stadionu Slovácka odskočí Slavii na rozdíl tří bodů.
Pražané doma v nejvyšší soutěži nezvítězili teprve podruhé z posledních 27 zápasů a nedokázali se ideálně naladit na středeční utkání Ligy mistrů v Bergamu.
Nováček ze Zlína po senzačním vítězství z předminulého kola v Plzni překvapivě obral dalšího favorita. "Ševci" v samostatné nejvyšší soutěži na stadionu Slavie bodovali teprve potřetí, v lize s červenobílými podruhé za sebou remizovali.
12. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - FC Zlín 0:0
Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Adam (video). ŽK: Chaloupek, Oscar - Černín, Nombil, Ulbrich. Diváci: 18.214.
Slavia: Markovič - Bořil, Chaloupek (87. Chytil), Zima, Zmrzlý (46. Vorlický) - Moses (90.+2 Sanyang), Oscar - Provod, Cham (65. Prekop), Kušej (46. Zafeiris) - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, J. Kolář, Křapka - Nombil, Didiba (70. Ulbrich) - Pišoja (90.+4 Machalík), Cupák, Bartošák (70. Koubek) - Kanu (80. Poznar). Trenér: Červenka.
|1.
|Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2.
|Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3.
|Jablonec nad Nisou
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4.
|Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5.
|Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6.
|Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7.
|Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8.
|Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9.
|Bohemians 1905
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10.
|Hradec Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11.
|Ostrava
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12.
|Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13.
|Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14.
|Mladá Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16.
|Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7