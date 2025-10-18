Česká liga

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Fotbalisté pražské Slavie ve 12. kole první ligy velmi nečekaně doma jen remizovali se Zlínem bez branek a potřetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže ztratili body.
Zklamaný obránce Slavie Štěpán Chaloupek
Zklamaný obránce Slavie Štěpán Chaloupek | Foto: Reuters

Slavii trápí marodka v zadních řadách, a tak defenziva nastoupila v improvizovaném složení.

Kapitán Bořil netradičně operoval na pravém kraji obrany, na opačné straně hrál Zmrzlý.

Mezi tyčemi stejně jako při remíze 1:1 v derby na Spartě zaskočil Markovič místo zdravotně indisponované gólmanské jedničky Staňka.

Pražané se po reprezentační pauze hledali a prožili rozpačitou první půli. Sice přes 70 procent času drželi balon, ale k žádné vyložené šanci se za úvodních 45 minut nedostali a dokonce ani velmi nezvykle nevystřelili mezi tyče.

Zlínští dobře bránili, důsledně dostupovali a několikrát zahrozili. Jednou nedotáhli brejk dvou na jednoho, ve 44. minutě po Křapkově centru z levé strany chyběl Pišojovi kousek, aby se před bránou protlačil k balonu.

Domácí trenér Trpišovský po přestávce dvakrát vystřídal a na trávník poslal Zafeirise s Vorlickým místo Kušeje se Zmrzlým.

Pražané přidali a ve 49. minutě měl velkou šanci Chaloupek, jehož hlavičku zblízka vyrazil gólman Dostál. Zlínský brankář se blýskl i o pár vteřin později, kdy vychytal Bořilův průnik, Cham následně z dorážky hlavičkoval kousek vedle.

Slávisté ve druhé půli většinu času obléhali soupeřovo pokutové území, ale neprosadil se ani v 79. minutě střídající Prekop, jehož pokus vyrazil Dostál.

Domácí dohrávali zápas ve velké křeči a strhnout očekávané vítězství na svou stranu se jim nepovedlo ani v nervózním nastavení.

Červenobílí v lize se Zlínem pojedenácté za sebou neprohráli, remíza je ale pro ně velkou ztrátou. Obhájce titulu z Edenu sice jako jediný tým udržel neporazitelnost v tabulce a poskočil do jejího čela, v neděli ho však může sesadit městský rival Sparta. Letenští v případě vítězství na stadionu Slovácka odskočí Slavii na rozdíl tří bodů.

Pražané doma v nejvyšší soutěži nezvítězili teprve podruhé z posledních 27 zápasů a nedokázali se ideálně naladit na středeční utkání Ligy mistrů v Bergamu.

Nováček ze Zlína po senzačním vítězství z předminulého kola v Plzni překvapivě obral dalšího favorita. "Ševci" v samostatné nejvyšší soutěži na stadionu Slavie bodovali teprve potřetí, v lize s červenobílými podruhé za sebou remizovali. 

12. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - FC Zlín 0:0

Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Adam (video). ŽK: Chaloupek, Oscar - Černín, Nombil, Ulbrich. Diváci: 18.214.

Slavia: Markovič - Bořil, Chaloupek (87. Chytil), Zima, Zmrzlý (46. Vorlický) - Moses (90.+2 Sanyang), Oscar - Provod, Cham (65. Prekop), Kušej (46. Zafeiris) - Chorý. Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, J. Kolář, Křapka - Nombil, Didiba (70. Ulbrich) - Pišoja (90.+4 Machalík), Cupák, Bartošák (70. Koubek) - Kanu (80. Poznar). Trenér: Červenka.

1. Slavia 12 7 5 0 22:8 26
2. Sparta 11 8 2 1 23:11 26
3. Jablonec nad Nisou 11 7 3 1 16:8 24
4. Plzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. Olomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. Zlín 12 5 4 3 14:12 19
7. Liberec 12 4 5 3 16:14 17
8. Karviná 12 5 1 6 18:17 16
9. Bohemians 1905 11 4 3 4 9:11 15
10. Hradec Králové 11 3 4 4 17:19 13
11. Ostrava 11 2 4 5 8:13 10
12. Teplice 12 2 4 6 13:19 10
13. Pardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. Mladá Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. Slovácko 11 1 4 6 6:13 7
16. Dukla 11 1 4 6 8:17 7
 
Mohlo by vás zajímat

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Tvrdá kritika rozhodčích. Jak toho faulu asi Matoušek dosáhl? divil se kouč Boleslavi

Tvrdá kritika rozhodčích. Jak toho faulu asi Matoušek dosáhl? divil se kouč Boleslavi

Plzeň i pod novým trenérem zase trpěla v přesile až do poslední chvíle, nakonec slaví

Plzeň i pod novým trenérem zase trpěla v přesile až do poslední chvíle, nakonec slaví

Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy

Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy
Chance Liga Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha

Právě se děje

před 10 minutami

Válka v Gaze skončí po druhé fázi příměří, až Hamás složí zbraně, řekl Netanjahu

Válka Izraele proti Hamásu v Pásmu Gazy skončí, jakmile bude naplněna druhá fáze nynější dohody o příměří, která předpokládá odzbrojení tohoto palestinského teroristického hnutí. Podle agentury AFP…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu
Fotbal

Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu

Český fotbalista pečetil vlastním gólem vítězství Sunderlandu 2:0.
před 2 hodinami
Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne
Hokej

Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Santa Giulia Arena, která má z většiny hostit hlavní atrakci nadcházející olympiády v podobě hokejového turnaje mužů, stále nestojí.
před 2 hodinami
Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína
Česká liga

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Obhájce titulu potřetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže ztratil body.
před 2 hodinami
"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce
Motorismus

"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce

Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1.
Aktualizováno před 3 hodinami
Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem
Česká liga

Přenos skončil
Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Sledovali jsme online utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Zlínem.
před 3 hodinami
„Trump je sice idiot, skvěle ale pochopil jednu věc,“ říká šéfredaktor Charlie Hebdo
Zahraničí

„Trump je sice idiot, skvěle ale pochopil jednu věc,“ říká šéfredaktor Charlie Hebdo

Šéfredaktor Charlie Hebdo přijel do Prahy na festival umění a literatury Fall! do pražského Centra současného umění Dox.
Další zprávy