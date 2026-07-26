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Sport

Dvě červené a šest gólů. Slavia v divokém zápase zničila Slovácko

ČTK

Fotbalisté Slavie vstoupili do ligy - na rozdíl od Sparty s Plzní - vítězně. Slovácko doma před dětským publikem smetli 5:1. Trenér Trpišovský má 250. ligovou výhru.

Mojmír Chytil
Utkání 1. kola první fotbalové ligy: SK Slavia Praha - 1. FC SlováckoFoto: CTK – Šimánek Vít
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Připravujeme podrobnosti.

1. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - 1. FC Slovácko 5:1 (4:1)

Branky: 14. a 76. z pen. Chytil, 16. a 45.+1 Nowak, 35. Ouanda - 12. Juroška. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Kolísek, Nowak, Šturm (všichni Slavia). ČK: 90.+4 Konečný - 60. Juroška. Diváci: 1561.

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Slavia: Markovič - Holeš, N'Guessan, Konečný - Piták (65. Provod), Sadílek, Nowak (65. Kačor), Kolísek (46. Labík) - Ouanda (65. Ayaosi), Šturm - Chytil (77. Chaloupek). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Urban - Král, Stojčevski, Štěpánek (81. Behiratche) - Ndefe (77. Šviderský), Kostadinov (85. Hruška), Trávník, Blahút - Havlík (46. Dolžnikov), Juroška - Puškáč (46. Niarchos). Trenér: Jelínek.

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