Dvě červené a šest gólů. Slavia v divokém zápase zničila Slovácko

Fotbalisté Slavie vstoupili do ligy - na rozdíl od Sparty s Plzní - vítězně. Slovácko doma před dětským publikem smetli 5:1. Trenér Trpišovský má 250. ligovou výhru.
Připravujeme podrobnosti.
1. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - 1. FC Slovácko 5:1 (4:1)
Branky: 14. a 76. z pen. Chytil, 16. a 45.+1 Nowak, 35. Ouanda - 12. Juroška. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Kolísek, Nowak, Šturm (všichni Slavia). ČK: 90.+4 Konečný - 60. Juroška. Diváci: 1561.
Slavia: Markovič - Holeš, N'Guessan, Konečný - Piták (65. Provod), Sadílek, Nowak (65. Kačor), Kolísek (46. Labík) - Ouanda (65. Ayaosi), Šturm - Chytil (77. Chaloupek). Trenér: Trpišovský.
Slovácko: Urban - Král, Stojčevski, Štěpánek (81. Behiratche) - Ndefe (77. Šviderský), Kostadinov (85. Hruška), Trávník, Blahút - Havlík (46. Dolžnikov), Juroška - Puškáč (46. Niarchos). Trenér: Jelínek.
Mistr světa Norris ukončil čekání na první výhru v sezoně F1
Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál Velkou cenu Maďarska formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezoně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
„Pod Kaderkou bychom se k tomu nedostaly.“ Legendám se tleskalo, Navrátilová dojala
Zaplněná Štvanice dnes vzdala hold československým finalistkám tenisového Poháru federace z roku 1986. Slavnostního ceremoniálu se na centrálním dvorci zúčastnila kompletní čtveřice hráček Hana Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková a Andrea Holíková-Musilová. Na dálku je pozdravila i legendární Martina Navrátilová.
Nedaří se vám zhubnout? Tuhle maličkost možná děláte špatně, zjistili vědci
Poctivě vážíte každou porci, dřete v posilovně, a přesto se ručička váhy odmítá pohnout dolů? Možná děláte chybu, která na první pohled s jídlem vůbec nesouvisí. Nová studie amerických vědců ukazuje, že 90 minut spánku rozhoduje o tom, zda budete hubnout, nebo nevědomky přibírat.
Záhadné okolnosti pádu ruské Su-57. Ukrajinci mluví o operaci, která nemá obdoby
Za čtvrtečním pádem nejmodernější ruské stíhačky Su-57 v Moskevské oblasti mohla stát sofistikovaná kybernetická operace Ukrajiny. Tvrdí to ukrajinská skupina InformNapalm, podle níž se podařilo zmanipulovat ruskou protivzdušnou obranu natolik, že sestřelila vlastní letoun. Moskva jako příčinu havárie uvádí technickou závadu.
Ruský „Amazon“ Wildberries po ukrajinských útocích zrušil sekci nabízející zboží do války
Ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci (SVO), jak je v Rusku oficiálně nazývána válka proti Ukrajině. Upozornil na to server The Moscow Times.