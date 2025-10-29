Česká liga

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Dva odvolané góly v úvodním dějství úterní dohrávky 13. kola první ligy mezi fotbalisty Sparty a Bohemians 1905 měly platit, uvedla komise rozhodčích FAČR. Sudí nejprve chybně zrušili branku hostujícího Vlasije Sinjavského a poté rovněž kvůli údajnému útočnému faulu za stavu 0:0 i trefu domácího Jakuba Martince.
Fotbal, ilustrační foto
Fotbal, ilustrační foto | Foto: Dalibor Sosna

V obou případech se dopustili přehmatu primárně videorozhodčí Jiří Adam s kolegou Daliborem Černým, v platnosti měly zůstat verdikty hlavního sudího Lukáše Nehasila, který nejprve na hřišti oba góly uznal. Komise o tom informovala v komuniké.

V deváté minutě nejprve Sinjavskij povedenou střelou na zadní tyč překonal sparťanského brankáře Petera Vindahla, z překvapivého vedení se ale "Klokani" radovali jen chvíli.

Dvojice u videa se vrátila k předchozímu souboji Václava Drchala s Martincem na polovině hřiště a Nehasil po přezkoumání situace branku nakonec zrušil kvůli údajnému faulu hostujícího křídelníka, jenž rukou lehce zasáhl soupeře do obličeje. Předtím ovšem domácí hráč útočníka viditelně držel za dres.

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý verdikt jen těžko vstřebával a poznamenal, že systém videorozhodčího v Česku tak dlouho zkoumá situace, až si vždy něco najde. Komise mu tentokrát dala za pravdu.

"V deváté minutě utkání rozhodčí na základě chybné intervence VAR (videorozhodčího) neuznal branku hostujícího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat," vysvětlila komise.

Ve 34. minutě rovněž ještě za stavu 0:0 pro změnu na opačné straně dostal do sítě míč hlavičkou po centru z pravé strany Martinec, z premiérového gólu za Spartu se ale radovat nemohl.

Nehasil po zásahu od videa a přezkoumání situace trefu zrušil, neboť nakonec vyhodnotil jako útočný faul zákrok domácího střelce na bránícího Lukáše Hůlku, jenž ze souboje nepřirozeně odpadl dozadu.

Podle komise znovu nešlo o zjevné pochybení a v platnosti tak mělo zůstat původní rozhodnutí sudího na hřišti. I tentokrát chybovala primárně dvojice u videa, Nehasilovi komise stejně jako v prvním případě situaci nevyčítá.

"Ve 34. minutě utkání rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku domácího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat," podotkla komise.

Sparta nakonec po obratu v druhé půli porazila v pražském derby Bohemians 2:1 a vrátila se do čela tabulky. V závěru sudí již správně neuznali branku domácímu Janu Kuchtovi, útočník stál v mírném ofsajdu.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V pondělní si novináři vyžádali vysvětlení ke třem případům, komise jim tak poskytla komentář i ke sporným momentům z dohrávky.

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit
