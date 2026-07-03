Artis Brno přijal nabídku a nahradí v lize Karvinou. Dukla nesouhlasí, bude se soudit

Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) a v příští sezoně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy.
Zbrojovka v minulé sezoně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Víc klubů z jednoho města hrálo samostatnou ligu jenom v Praze a Ostravě.
Karviná koncem června stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace ČR, která ji vyloučila z první ligy. LFA, která řídí první a druhou ligu, podle soutěžního řádu nabídla místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně.
Jihočeský klub ale kvůli situaci ohledně stadionu v Českých Budějovicích, kde by případně působil v azylu, a nedostatečnému času na sestavení kádru schopného hrát první ligu návrh nepřijal. Jako další tak dostal nabídku třetí tým minulého ročníku druhé ligy Artis, který stejně jako Táborsko neuspěl v baráži.
Pokud by i on odmítl, obrátila by se LFA na pražskou Duklu, jež z první ligy přímo sestoupila.
Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek potvrdil ČTK, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud.
Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Novela řádů, k níž přistoupila Fotbalová asociace ČR krátce poté, co Dukla podala svůj podnět, byla podle něj účelová.
Karviná se až po rozlosování nového ročníku první ligy vzdala odvolání proti rozhodnutí etické komise FAČR vyloučit slezský klub za ovlivňování výsledků. Nabídku prvního náhradníka dostalo Táborsko jako nejvýše postavený klub z druhé ligy bez přímého postupu. Když odmítlo, na řadu přišel Artis Brno, který ji využil. Dukla má po analýze s právníky jiný názor na výklad toho, jak se mělo postupovat.
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