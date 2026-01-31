Dukla - Sparta. Priskeho družinu čeká po zimní přestávce derby na Julisce
Sledujte online přenos z utkání 20. kola fotbalové Chance Ligy mezi Duklou Praha a Spartou Praha.
Být střízlivý je v módě. Co se děje s mladou generací?
Po mileniálech máme generaci, která se postupně vzdává alkoholu. Jaké jsou důvody?
"Nejkrásnější pocit." Bukovská má juniorský titul mistryně světa, Grohová bronz
Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní favoritka Lise Revolová z Francie. V elitní kategorii žen se podruhé v kariéře radovala z titulu domácí Lucinda Brandová. Kristýna Zemanová, která patřila do okruhu favoritek, obsadila po pádu 11. místo.
Socialismus nebo ochrana před Green Dealem? Neudělali jsme dost, zní z europarlamentu
V důsledku ozelenění a digitalizace evropské ekonomiky postupně zaniknou pracovní místa v končícím průmyslu a vzniknou nová v tom čistém a inovativním. Podle europoslanců by si ale EU a členské státy měly lépe pohlídat, že lidé – zejména obyvatelé zranitelných regionů, jako jsou v Česku například ty uhelné – neskončí bez práce.
Ficův poradce Lajčák končí. Vaz mu nakonec zlomily Epsteinovy spisy
Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, končí v sobotu ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak jen pár hodin poté, co se jméno exministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Lajčáka znovu objevilo v dokumentech ohledně odsouzeného amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, o čemž informoval server deníku Sme.
Ledecká byla v olympijské generálce desátá, Vonnová v super-G chyběla
V posledním závodu před olympijskými hrami obsadila Ester Ledecká 10. místo v super-G v Crans Montaně. Vyhrála švýcarská lyžařka Malorie Blancová, zraněná Lindesy Vonnová nestartovala.