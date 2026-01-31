Přeskočit na obsah
Dukla - Sparta. Priskeho družinu čeká po zimní přestávce derby na Julisce

Sport

Sledujte online přenos z utkání 20. kola fotbalové Chance Ligy mezi Duklou Praha a Spartou Praha.

Barbora Bukovská

"Nejkrásnější pocit." Bukovská má juniorský titul mistryně světa, Grohová bronz

Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní favoritka Lise Revolová z Francie. V elitní kategorii žen se podruhé v kariéře radovala z titulu domácí Lucinda Brandová. Kristýna Zemanová, která patřila do okruhu favoritek, obsadila po pádu 11. místo.

Těžba hnědého uhlí

Socialismus nebo ochrana před Green Dealem? Neudělali jsme dost, zní z europarlamentu

V důsledku ozelenění a digitalizace evropské ekonomiky postupně zaniknou pracovní místa v končícím průmyslu a vzniknou nová v tom čistém a inovativním. Podle europoslanců by si ale EU a členské státy měly lépe pohlídat, že lidé – zejména obyvatelé zranitelných regionů, jako jsou v Česku například ty uhelné – neskončí bez práce.

Končící poradce slovenského premiéra Miroslav Lajčák na archivním snímku.

Ficův poradce Lajčák končí. Vaz mu nakonec zlomily Epsteinovy spisy

Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, končí v sobotu ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak jen pár hodin poté, co se jméno exministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Lajčáka znovu objevilo v dokumentech ohledně odsouzeného amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, o čemž informoval server deníku Sme.

