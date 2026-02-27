Dukla - Slavia 0:2. Dukla se dál trápí, Slavia si po přestávce drží pohodlné vedení
Sledujte online přenos z utkání 24. kola fotbalové Chance Ligy mezi Duklou Praha a Slavií Praha.
ŽIVĚFico přijal pozvání Zelenského na jednání, schůzku chce v EU, a ne na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.
ŽIVĚBývalý americký prezident Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech
Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.
Jak a kdy může skončit válka. A co bude třeba udělat, aby Rus dodržel mírovou dohodu
Před několika dny to byly čtyři roky od momentu, kdy Vladimir Putin vyhlásil zahájení své speciální vojenské operace a rozpoutal největší válku na evropském kontinentu od roku 1945.
Příběh první dámy, která nikdy nestála jen v pozadí. Do kin míří dokument Livia
První dáma, promovaná ekonomka, manželka premiéra v neklidné době, diplomatka a v neposlední řadě také starostlivá matka a babička. To jsou jen některé z mnoha životních rolí Livie Klausové. Ve snímku Livia filmový štáb zblízka zmapoval její kariérní i osobní dramata, kterými procházela po boku svého muže, někdejšího předsedy vlády a prezidenta.