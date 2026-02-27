Přeskočit na obsah
Dukla - Slavia 0:2. Dukla se dál trápí, Slavia si po přestávce drží pohodlné vedení

Sport

Sledujte online přenos z utkání 24. kola fotbalové Chance Ligy mezi Duklou Praha a Slavií Praha.

Jeffrey Epstein, ostrov, kriminalita, prostituce
ŽIVĚBývalý americký prezident Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech

Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.

Dokument Livia režiséra Adriana Stojkova bude v kinech k vidění od 12. března 2026.
Příběh první dámy, která nikdy nestála jen v pozadí. Do kin míří dokument Livia

První dáma, promovaná ekonomka, manželka premiéra v neklidné době, diplomatka a v neposlední řadě také starostlivá matka a babička. To jsou jen některé z mnoha životních rolí Livie Klausové. Ve snímku Livia filmový štáb zblízka zmapoval její kariérní i osobní dramata, kterými procházela po boku svého muže, někdejšího předsedy vlády a prezidenta.

