Dukla - Baník. Našlapaná Juliska uvidí přímý souboj o baráž, Dukle stačí bod
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o záchranu ve fotbalové Chance Lize mezi Duklou Praha a Baníkem Ostrava.
„Budila jsem se s pocitem, že je svět lepší.“ Festival ZUŠ Open oslavil 10 let koncertem na Hradě
Český systém základních uměleckých škol je ve světě unikátní. O významu umění pro děti, zákulisí festivalu ZUŠ Open i o tom, proč mladá generace potřebuje spíš podporu než tlak, mluví v rozhovoru pro Aktuálně.cz Irena Pohl Houkalová, ředitelka Nadačního fondu Magdaleny Kožené.
ŽIVĚ „Už jsem ho pozval.“ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.
Fuck komolí na frick. Hvězdný Kanaďan čelil ponížení a svým chováním šokuje
Je jeden z mála hokejistů v NHL, který otevřeně mluví o své víře. Vymyká se i tím, že v rámci svého duchovního nastavení nepoužívá sprostá slova. Třiatřicetiletý kanadský centr Mark Scheifele na sebe upoutal pozornost hattrickem do sítě Norska. Byl to právě on, díky kterému se Javorové listy vyhnuly pořádné ostudě.
Kalifornie vyhlásila evakuaci, hrozí výbuch nádrže s unikající nebezpečnou chemikálií
Úřady v jižní Kalifornii se od pátku snaží zabránit výbuchu zásobní nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie používaná k výrobě plastových dílů, píše agentura AP. Úřady zatím v oblasti evakuovaly přibližně 40 tisíc lidí.
Konec paktu s Putinem. Útokem na ukrajinské Maďary poslal Magyarovi varovný výstřel
Jen 12 hodin po nástupu Pétera Magyara do funkce premiéra dopadly ruské rakety a drony na Zakarpatsko – region s významnou maďarskou menšinou, který byl dosud rozsáhlejších útoků z velké části ušetřen. Zahraniční média tento krok interpretují jako „varovný výstřel“ nové maďarské vládě a signál, že nepsaná dohoda mezi Vladimirem Putinem a Viktorem Orbánem o neútočení definitivně skončila.