Tři vlastňáky v pěti zápasech? Když budu na Chlumeckého řvát, pohřbím ho, říká trenér

před 57 minutami

Chlumecký se po utkání, v němž dvakrát skóroval do vlastní brány, s novináři bavit odmítl.

Praha - Obránce Martin Chlumecký zažívá hodně nepovedený začátek angažmá v týmu fotbalistů Dukly. V úvodních pěti prvoligových kolech si vstřelil tři vlastní góly, z toho dva v dnešním domácím utkání se Slováckem (1:2). Podle trenéra Pražanů Pavla Drska nemá cenu na mladého stopera křičet, ale spíše zapracovat na jeho psychice.

Chlumecký, který na Julisku přišel v létě z Liberce, dostal důvěru ve všech pěti zápasech nejvyšší soutěže. Dukla však pokaždé prohrála a je poslední v tabulce. "Když na něj teďko budu řvát, tak ho akorát pohřbím. Takže na něj řvát určitě nebudu," řekl zklamaný Drsek na tiskové konferenci.

Před Slováckem si Chlumecký dal vlastní gól ještě v minulém domácím utkání s Bohemians 1905 i v letní přípravě s Herthou Berlín. "To samozřejmě není šťastné, že si dal čtyři vlastňáky, ale nemyslím, že za všechny může. V přípravě si dal vlasťák, kdy šel do skluzu, to jsme mu vyčetli a to už nedělá. Spíš na něj musíme jít psychologicky, ne řvaním," upozornil kouč Dukly.

Jednadvacetiletý obránce si proti Slovácku dal první vlastní branku ve 13. minutě, když se od něj odrazil míč z rohového kopu Jakuba Petra. V poslední minutě pak znovu překonal brankáře Filipa Radu při pokusu o odkop. "Někdy je to i o smůle. Ten první vlastní gól jsem neviděl, protože tam přeběhli hráči. Druhý také moc nevím. Z lavičky je to úplně jinak vidět než ze hřiště nebo z tribuny," konstatoval Drsek.

"Někdy se tomu dá zamezit, někdy je to o náhodě. Když to hráč před vámi tečuje, je potom složité se toho vyvarovat. My budeme pracovat tak, abychom šli štěstí naproti a takové situace se nám nestávaly," dodal bývalý obránce.

Chlumeckému, který se po utkání s novináři bavit odmítl, spoluhráči vlastní góly vyčítat nebudou. "Je to škoda, určitě ho budeme podporovat dál. On za to nemůže, je jasné, že nechtěl dát dva vlastňáky," prohlásil dvacetiletý krajní univerzál David Douděra.