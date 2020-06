Drobný versus Vozábal. Jihočeská CI5 se rozpadla, bývalí kamarádi stojí proti sobě

Stanislav Hrabě

Byli nerozlučnými kamarády, spoluhráči, kteří si náramně ve všem rozuměli. Po vzoru britské tajné služby si říkali CI5. Brankář Jaroslav Drobný, obránci Roman Lengyel a David Horejš, záložník Martin Vozábal a útočník Milan Vrzal pomohli na přelomu tisíciletí Českým Budějovicím k vzestupu. Po dvaceti letech se jejich soudržnost rozpadla.

Spojovalo je, že jsou odchovanci - minimálně od dorostu - jihočeského klubu. "Měli k Budějovicím obrovský vztah, udělali by pro ně všechno," potvrzuje trenér Pavel Tobiáš starší, jenž hráče postupně zabudoval do A mužstva a postoupil i s jejich přičiněním zpět do první ligy. To se psal rok 1999.

Fotbalový osud je pak zavál do nejrůznějších stran, kariéra některých byla skvostná. A někteří se v Dynamu České Budějovice opět setkali. Klub loni znovu postoupil mezi elitu, k čemuž hodně přispěl trenér David Horejš. Do nejvyšší soutěže šel kádr hodně posílen o odchovance Tomáš Sivoka (ročník 1983) a Jaroslava Drobného.

"Přišli, protože je oslovil Horyna (David Horejš)," říká zdroj Aktuálně.cz. "Kdyby nebylo jeho, nevraceli by se. Mohli by mít lepší angažmá za lepší peníze," dodává.

Sivok projevil zájem získat klub společně s podnikatelem Vlastislavem Břízou, vlastníkem společnosti Koh-i-noor. Jejich záměr byl jasný - zlepšit podmínky, přinést finance, ale i zdůvěryhodnit klub.

"Tím by však ztratil svou pozici Martin Vozábal, jenž se vypracoval ve funkcionáře, který má všechno pod palcem," poukazuje člověk znalý zákulisí klubu na pozici generálního manažera a člena představenstva. Není divu, že Sivokův plán byl zamítnut.

Drobný stál na straně Sivoka. "Ve vedení klubu jsou lidé, co nám nepřejí a házejí nám klacky pod nohy," řekl v pořadu televizním Tiki-Taka. A lze si logicky dovodit, že mířil i - nebo především - na Vozábala. Bylo mu však akcionáři vzkázáno, že takto mluvit nesmí. "Dynamo funguje stejně jako kterákoliv jiná společnost, kde dochází k přirozené obměně a výměně. Pokud by byl někdo, kdo se s chodem klubu neztotožňuje, dříve nebo později v organizaci skončí," stálo v oficiálním prohlášení.

Ve složitém postavení se nachází trenér Horejš. Jako zaměstnanec klubu se také nesmí k těmto záležitostem vyjadřovat, porušoval by smlouvu. Ale zákulisní informace praví, že má v tomto případě mnohem blíže k Drobnému než k Vozábalovi.

Věrným stoupencem stávajících pořádků je naopak Roman Lengyel. Když se v roce 2010 vracel z ruského angažmá do klubu, kde vyrůstal, tehdejší hlavní zástupce majitelů Miroslav Dvořák mu slíbil, že po skončení aktivní činnosti bude mít v klubu místo. "Zastával pozici skauta. Přimkl se však k Vozábalovi, v němž vidí záruku pohodlné budoucnosti," říká zdroj. Fotbalové se ještě vyžívá v týmu SK Planá.

Z dění úplně vypadl útočník Milan Vrzal. Jeho hráčská kariéra nedosáhla do vyšších pater, přeorientoval se na rozhodčího a vrátil se do Tábora. Do vnitřních záležitostí Dynama se však nijak nemíchá.

Říkali si CI5 a byli nerozluční kamarádi. Po dvaceti letech však stanuli proti sobě.