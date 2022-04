Drobisz naposled hrál za Osvětimany, teď zpět v lize. Na chytání už to není, uznal

Brankář Petr Drobisz se po více než osmi letech vrátil do fotbalové ligy. Naposledy oblékl dres Znojma, teď se ve 45 letech objevil na lavičce Slovácka v zápase s Karvinou a za týden se může představit i na Spartě.

Slovácko na jaře řeší v brance zapeklitou situaci. Opakované zdravotní problémy má brankářská jednička Filip Nguyen, v minulém kole během prvního poločasu střídala dvojka Tomáš Fryšták kvůli potížím s tříslem.

Do branky se tak v ligové premiéře postavil devatenáctiletý Jiří Borek a proti Olomouci vychytal nulu. Do sobotního duelu s Karvinou už šel v zádech se zkušeným Drobiszem, který má v klubu na starost mladé brankáře.

"Když jsem viděl situaci v áčku, tak jsem zbystřil. Začal jsem řešit to, kdo z kluků z dorostu půjde do pozápasového tréninku. Pak přišla vtipná zpráva: co kdyby ses zapojil ty? Myslel jsem si, že to je legrace. V úterý to už ale legrace nebyla," popisoval události ze začátku týdne.

Borek byl jediným brankářem A-týmu, který Slovácku zbyl. Nguyen a Fryšták jsou zranění, Vít Nemrava hostuje ve druholigovém Prostějově. A tak dostal šanci Drobisz, který poslední ligové utkání chytal na podzim 2013 za Znojmo.

"Měl jsem pohovor s realizačním týmem, Martinem Svědíkem a Lubošem Přibylem. Přišlo mi lepší, kdyby do toho šli mladí kluci. Realizační tým mi ale vysvětlil, že Jirkovi (Borkovi) chtějí dát ochránce. Někoho zkušeného, který ho může podpořit. Vzal jsem to jako odměnu a přistoupil jsem k tomu tak, že si to chci užít," popsal Drobisz, který Borka vedl v dorostu.

Situaci vysvětlil trenér Svědík. "Nguyen ještě není doléčený. Máme teď Jirku Borka a na lavičce nám vypomohl Petr Drobisz, za což mu děkuju. Chtěli jsme k Jirkovi někoho zkušeného," uvedl, proč na lavičku vytáhl ostříleného veterána.

Drobisz naposledy chytal v Osvětimanech. S obcí i jejím fotbalovým klubem je spojován hradní kancléř Vratislav Mynář. "Poslední ostrý zápas jsem chytal na podzim v zápase Buchlovic s Osvětimanama, ale nebylo to moc úspěšné. Sportovní ředitel Veliče Šumulikoski na tom zápase byl, takže jsem ho upozorňoval, v jakém jsem stavu," vtipkoval Drobisz.

O reálném nasazení Drobisze v zápase realizační tým neuvažoval. "Už to není na chytání, i když jsem se snažil nachystat co nejlépe," uznal Drobisz. "V hlavě jsem byl ale nachystaný na to, že se může stát cokoli a můžu jít do brány. Rodina mě neskutečně podpořila, stejně jako spousta známých. Připravený jsem byl, abych byl v rámci svých fyzických možností ten zápas zvládl. Psychicky si myslím, že bych to dal," řekl.

Na lavičce se ovšem může objevit znovu. Prognóza brankářů Nguyena i Fryštáka zůstává nejistá. Příští týden proti Spartě nemusí být připraven ani jeden. "Pro mě by bylo lepší, kdyby tam byli mladí kluci, dostali šanci, nasáli atmosféru, je to úplně něco jiného než v dorostu nebo béčku," myslí si Drobisz. "Myslím, že je v dobré kondici. Pokud bude situace brankářů taková, tak pojede i na Spartu," doplnil Svědík.

Současně ocenil, že se pětačtyřicetiletý brankář rozhodl přispět do kabiny za svůj návrat do A-týmu. Drobisz ovšem Svědíkova slova korigoval. "Kluky jsem upozorňoval, že jsem nepřišel vydělávat. Do kabiny něco půjde, ale nebudou to peníze, spíš něco tekutého. Sliboval jsem litr za bod," uzavřel.

Petr Drobisz chytal v české lize za Jablonec, Slovácko, Olomouc nebo Znojmo, kde ukončil profesionální kariéru. Od té doby trénuje brankáře v Uherském Hradišti. Během kariéry dvakrát chytal finále domácího poháru. Před lety jej funkcionář Bohemians Karel Kapr obvinil z pokusu o uplácení. Od soudu odešel bez trestu, disciplinární komise FAČR mu udělila osmnáctiměsíční zákaz činnosti.