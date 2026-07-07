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Sport

Doživotní zákaz vstupu a nejvyšší možná pokuta. Slavia udělila tresty fanouškům

ČTK

Fotbalová Slavia udělila fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun.

Fanoušci Slavie v pražském derby proti Spartě v nadstavbě ligové sezony 2025/26
Fanoušci Slavie v pražském derby proti Spartě v nadstavbě ligové sezony 2025/26Foto: Michal Kamaryt / ČTK
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Pražský klub jako poškozený v trestním řízení získal možnost nahlédnout do trestního spisu, uvedl dnes na webu.

Získal tak identifikaci osob podezřelých ze spáchání trestných činů, případně přestupků při incidentu během ligového derby se Spartou.

V Edenu padly i další tresty. Pachatelům podezřelým ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku při konání sportovních akcí byly uděleny zákazy vstupu na stadion v délce pěti let s podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu ve stejné délce.

„K podmíněnému odkladu klub přistoupil z důvodu, že šlo o osoby, které se samy přihlásily na základě výzvy Policie ČR a klubu. Těmto fanouškům klub nebude kompenzovat úhradu za zápasy bez fanoušků na tribunách,“ uvedla Slavia v prohlášení.

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Na základě informací od Policie ČR klub také přistoupil k odebrání předkupního práva k nákupu permanentní vstupenky a k uložení zákazu vstupu osobám, které se dopustily násilné trestné činnosti a při jejím páchání „se označovaly za fanoušky Slavie“.

Prodej permanentních vstupenek pro fanoušky v sektorech 105-110 (severní tribuna), kterých se netýká uvedené opatření, bude spuštěn společně se zahájením prodeje permanentních vstupenek pro ostatní tribuny, tedy 13. července.

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„Permanentkářům ze sektorů 105-110 bude v případě zájmu umožněn přesun na jiná místa dle dostupné kapacity, stejně jako všem ostatním permanentkářům,“ uvedl vršovický klub.

Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík před týdnem řekl, že Slavii hrozí, že bude muset hrát doma rok bez diváků. Po incidentech při květnovém derby klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra.

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Disciplinární komise nedohrané derby zkontumovala ve prospěch Sparty a udělila Slavii pokutu 10 milionů korun.

Červeno-bílé zároveň potrestala uzavřením hlediště na čtyři domácí soutěžní duely, dvě utkání už mistrovský tým bez diváků absolvoval v závěru minulé sezony.

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