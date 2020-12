Dočkal zahodil penaltu a Sparta remizovala. Video Slovanu přisoudilo kuriózní penaltu

Vedení fotbalistů Neapole uspělo s odvoláním proti kontumační porážce s mistrovským Juventusem. Říjnový zápas v Turíně se neuskutečnil, protože tým SSC se k němu kvůli koronavirové nákaze v kádru nedostavil. Disciplinární komise rozhodla o kontumační výhře Juventusu 3:0 a odebrala Neapoli bod, nejvyšší sportovní soud v Itálii, který je v gesci národního olympijského výboru, nyní verdikt zvrátil a zápas 3. kola se bude dohrávat v náhradním termínu.

Utkání mezi ligovým šampionem a vítězem poháru bylo na programu 4. října, ale přes výskyt nákazy v neapolském kádru nebylo odloženo. To by se podle pravidel ligy stalo tehdy, pokud by týmu kvůli koronaviru zbylo méně než 13 hráčů nebo pokud by se v klubu objevilo minimálně deset nakažených osob během jednoho týdne.

Disciplinární komise původně neuznala argumenty Neapole o zásahu vyšší moci jako dostatečný důvod nedostavení se k zápasu. Klubu přitom zakázaly odcestovat do Turína místní zdravotní úřady poté, co měli pozitivní test na covid-19 záložníci Piotr Zieliňski a Eljif Elmas.